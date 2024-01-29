خبراء استراتيجيون: التخطيط هدفه مواجهة التحديات

أكد خبراء استراتيجيون أن التخطيط الاستراتيجي القومي يهدف إلى مواجهة التحديات، ويضع الأولويات والأهداف وفقا لمقدرات وإمكانيات الدولة، مشددين على أن انتصار أكتوبر كان نتيجة لتخطيط استراتيجي على كافة المستويات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية.



جاء ذلك في الندوة التي تم تنظيمها لمناقشة كتاب "التخطيط الاستراتيجي لحرب أكتوبر" لمؤلفه اللواء الدكتور أحمد يوسف عبد النبي مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية السابق، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين.



وقال اللواء أحمد يوسف عبد النبي إنه عمل على تأليف هذا الكتاب، لعدة أسباب، أبرزها احترامه الشديد للعملية الاستراتيجية والسياسية والعسكرية لحرب أكتوبر التي يعتبرها حالة نادرة من التحقيق العسكري الناجح المتمثل في اختراق خط بارليف الذي تم تصنيفه عالميا كأكثر خط محصن بالعصر الحديث، ونقاطه الحصينة والساتر الترابي.



ولفت إلى أن ندرة الكتب والدراسات التي تخصصت في الإطار النظري المبسط لحرب أكتوبر المجيدة كانت سببا كذلك يدفعه لكتابة هذا الكتاب، إلى جانب قناعته وإيمانه الشديد بأنه لولا عبقرية هذا التخطيط لما تحقق نصر أكتوبر العظيم.



وأبرز أنه حرص على أن يضم الكتاب مشتملات ومضامين عملية التخطيط السياسي العسكري لحرب 1973، في إطار تقييم الموقف السياسي العسكري لطرفي الصراع، والتهديدات والفرص المتاحة لكل منهما سياسيا وعسكريا على المستوى الدولي والإقليمي وصولا إلى تحديد الهدف السياسي العسكري وتوجهات السياسة العسكرية لكلا الطرفين.



بدوره، قال اللواء مجدي حجازي رئيس أركان قوات الدفاع الجوي الأسبق ومحافظ أسوان الأسبق إن الكتاب استطاع أن يقيم الموقف السياسي والعسكري على المستوى الدولي، ويبرز الجهود والتوجهات السياسية العسكرية المصرية في عهدي الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات.



من جانبه، أوضح اللواء الدكتور طه السيد المستشار بالأكاديمية العسكرية العليا ومحافظ مطروح الأسبق أن التحليل الاستراتيجي يعد تقييما لقدرات الدولة وتحديدا لتوجهها، مشيرا إلى ضرورة تحديد الرسالة والرؤية القومية للدولة، إلى جانب تقييم البيئة الداخلية والخارجية للدولة وتحديد توجهها الاستراتيجي.



وأشار إلى أن الكتاب استطاع أن يوثق أهمية التخطيط الاستراتيجي القومي للدولة لصياغة استراتيجية سياسية، مبرزا أهمية التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي لبناء الاستراتيجية الاقتصادية، وكذلك التخطيط الاستراتيجي الاجتماعي الذي تنبثق منه استراتيجية اجتماعية للدولة.



وتابع: "تعرضنا في هذا الكتاب للملامح الرئيسية للتخطيط الاستراتيجي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى التخطيط السياسي العسكري بشكل عام، والتخطيط السياسي العسكري في حرب 1973 بشكل مفصل".



من ناحيته، قال الدكتور أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية إن التخطيط الاستراتيجي لنصر أكتوبر أكد قدرة القيادة المصرية الفائقة في إقامة الدولة من جديد، وبناء مقاتل شرس بعد النفسية المحبطة التي لحقت بالنكسة عام 1967.



وأضاف أن نصر أكتوبر يضرب به المثل حتى هذه اللحظة في القضاء على "أسطورة الجيش الذي لا يقهر"، وأيضاً كيفية تطوير الجيش المصري وأسلحته، وعزيمة الشعب وتطوع الفدائيين في تلك الفترة العصيبة التي مرت بها الدولة وشعبها، وحتى انتصار أكتوبر.

