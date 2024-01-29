أحدث المستجدات في Netflix لعام 2024

رغم نجاح نظارة آبل الجديدة Vision Pro وتحقيقها لمبيعات طلبات مسبقة جيدة تتراوح بين 160,000 و 180,000 وحدة بحسب تقديرات المحلل Ming-Chi Kuo، إلا أن مستخدميها سيصابون بخيبة أمل إذا كانوا يأملون بمشاهدة نتفليكس عليها في الوقت الحالي.

فقد أكد الرئيس المشارك لنتفليكس، جريج بيترز، في مقابلة مع Stratechery، أن عملاق البث لا يخطط لإطلاق تطبيق نتفليكس مخصص على Vision Pro. والسبب كما يوضح بيترز، عملي بحت، حيث أن قاعدة المستخدمين الحالية للنظارة ليست كبيرة بما يكفي لتبرير الموارد المطلوبة لتطوير التطبيق.

رواج طلبات مسبقة على نظارة آبل الجديدة، ولكن نتفليكس تعلن غياب تطبيق مخصص!

وقال بيترز: "يجب أن نكون حذرين بشأن التأكد من أننا لا نستثمر في أماكن لا تحقق عائدًا فعليًا، وسنرى كيف ستسير الأمور مع Vision Pro. بالتأكيد نحن دائمًا في مناقشات مع آبل لمحاولة فهم ذلك، ولكن في الوقت الحالي، الجهاز ذو نطاق ضئيل بحيث لا يهم حقًا لمعظم أعضائنا."

هذا لا يعني بالضرورة أن نتفليكس ستتجاهل Vision Pro إلى الأبد. فقد ترك بيترز الباب مفتوحًا أمام تطبيق مستقبلي، اعتمادًا على كيفية تطور سوق الواقع الافتراضي.

ولم تكن نتفليكس وحدها في اختيار عدم المشاركة في الجولة الأولى من تطبيقات Vision Pro الأصلية. فقد اختارت كل من يوتيوب وسبوتيفاي أيضًا عدم تطوير تطبيقات مخصصة، على الرغم من أنه يمكن الوصول إلى كليهما من خلال متصفح الويب في النظارة.

وفي الوقت نفسه، ترحب خدمة البث الخاصة بشركة آبل، Apple TV +، بمشهد الواقع الافتراضي من خلال إطلاق "Apple Immersive Video"، وهو تنسيق يقدم لقطات ثلاثية الأبعاد بزاوية 180 درجة بدقة 8K مع صوت مكاني.

وبينما تتمتع نتفليكس بخبرة في مجال الواقع الافتراضي بعد إطلاقها لتطبيق VR في عام 2015 وإنتاج فيديو بزاوية 360 درجة مستوحى من "Stranger Things"، يبدو أن Vision Pro لن يضيف منصتها إلى تشكيلة تطبيقاتها في أي وقت قريب. ومع ذلك، يظل احتمال وجود تطبيق مستقبلي مطروحًا على الطاولة.