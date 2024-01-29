عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدل الأسود التقليدي..ألوان جديدة وشبابية لجهاز PlayStation 5

بدل الأسود..ألوان
بدل الأسود..ألوان جديدة وشبابية لجهاز PlayStation 5

أطلقت سوني اليوم مجموعة Deep Earth Collection الرائعة، وهي ترقية اختيارية إضافية لعشاق PlayStation 5. تتميز المجموعة بتصميم معدني جذاب لـ أجهزة التحكم DualSense وأغطية أجهزة PS5، مما يضيف لمسة أنيقة إلى كل وحدة تحكم لدى اللاعبين.

 

ألوان جذابة وخيارات متعددة

 

تقدم مجموعة Deep Earth ثلاثة ألوان جذابة: الأحمر البركاني، والأزرق الكوبالتي، والفضي اللامع الذي تم إصداره حديثًا. ولا تقتصر هذه الألوان على أجهزة التحكم فقط، بل تمتد إلى أغطية أجهزة PS5 أيضًا، لتناسب جميع طرازات PS5، بما في ذلك الفتي والنحيف ومشغلات الأقراص والرقمية.

 

جمال مميز وإحساس جديد

 

ما يميز مجموعة Deep Earth هو جمالها وتفردها. تضيف أجهزة التحكم الحمراء والزرقاء الجريئة لمسة حيوية إلى إعدادات الألعاب الخاصة بك. يوفر خيار الفضي اللامع اختيارًا أكثر هدوءًا وأناقة. وفي حين تحافظ أجهزة التحكم هذه على نفس ميزات جهاز التحكم DualSense القياسي لـ PS5، فإن مظهرها الجديد يضفي طاقة جديدة على الألعاب.

 

أغطية مميزة وحصرية:

 

اختارت سوني تقديم أغطية أجهزة PS5 حصريًا من خلال متجر PlayStation Direct. تعكس هذه الأغطية ألوان أجهزة التحكم، مما يسمح للاعبين بتنسيق أجهزتهم أو مزجها وتطابقها وفقًا لأسلوبهم الشخصي. ويعزز كل لون، سواء تم اختياره معًا أو كملحق مستقل، جاذبية إعداد الألعاب.

 

توفر واسع:

 

لا يقتصر توفر المجموعة على متجر سوني، حيث تقوم متاجر التجزئة الكبرى مثل Best Buy و GameStop و Target و Walmart أيضًا بتخزين هذه المنتجات. وهذا التوفر الواسع يعني أن اللاعبين لديهم سهولة الوصول لإضفاء لمسة شخصية على أجهزتهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة .. الأهلى يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

موضوعات متعلقة

طرح الإصدار الرسمي من هواتف Realme بعد حصولها على تحديث أندرويد 14

انتظر هواتف Realme للفئة المتوسطة..في تصميم فخامة ساعة Rolex

أخف من الريشة..موبايل Honor الجديد بسعر مميز جدا

إنفينكس تطلق هاتف Smart 8 Plus الجديد بمواصفات محترمة وسعر متوقع

بكاميرا 50 ميجابكسل..Infinix تطرح موبايل جديد بأقل من 3000 جنيه

أحدث سماعة سمارت للطبقة المتوسطة بسعر 480 جنيها

مفاجأة حزينة..Fossil تتخلى عن تصنيع الساعات..وتركز على المجوهرات

استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار.. ماسك يضع بصمته على عالم الذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

شعبة الدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر خلال شهر..فيديو

بعد خروج المنتخب.. أحمد موسى يوجه طلبا عاجلا لـ وزير الشباب والرياضة.. فيديو

متحدث الوزراء: سيتم إقرار الحد الأقصى لأسعار السلع

متخرجش في البرد.. سدد مخالفاتك المرورية وأنت في بيتك

شاهد| رئيس نادي الزمالك يؤدي واجب العزاء في العامري فاروق

نجوم الأهلي والزمالك في عزاء العامري فاروق| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ