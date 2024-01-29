بدل الأسود التقليدي..ألوان جديدة وشبابية لجهاز PlayStation 5

أطلقت سوني اليوم مجموعة Deep Earth Collection الرائعة، وهي ترقية اختيارية إضافية لعشاق PlayStation 5. تتميز المجموعة بتصميم معدني جذاب لـ أجهزة التحكم DualSense وأغطية أجهزة PS5، مما يضيف لمسة أنيقة إلى كل وحدة تحكم لدى اللاعبين.

ألوان جذابة وخيارات متعددة

تقدم مجموعة Deep Earth ثلاثة ألوان جذابة: الأحمر البركاني، والأزرق الكوبالتي، والفضي اللامع الذي تم إصداره حديثًا. ولا تقتصر هذه الألوان على أجهزة التحكم فقط، بل تمتد إلى أغطية أجهزة PS5 أيضًا، لتناسب جميع طرازات PS5، بما في ذلك الفتي والنحيف ومشغلات الأقراص والرقمية.

جمال مميز وإحساس جديد

ما يميز مجموعة Deep Earth هو جمالها وتفردها. تضيف أجهزة التحكم الحمراء والزرقاء الجريئة لمسة حيوية إلى إعدادات الألعاب الخاصة بك. يوفر خيار الفضي اللامع اختيارًا أكثر هدوءًا وأناقة. وفي حين تحافظ أجهزة التحكم هذه على نفس ميزات جهاز التحكم DualSense القياسي لـ PS5، فإن مظهرها الجديد يضفي طاقة جديدة على الألعاب.

أغطية مميزة وحصرية:

اختارت سوني تقديم أغطية أجهزة PS5 حصريًا من خلال متجر PlayStation Direct. تعكس هذه الأغطية ألوان أجهزة التحكم، مما يسمح للاعبين بتنسيق أجهزتهم أو مزجها وتطابقها وفقًا لأسلوبهم الشخصي. ويعزز كل لون، سواء تم اختياره معًا أو كملحق مستقل، جاذبية إعداد الألعاب.

توفر واسع:

لا يقتصر توفر المجموعة على متجر سوني، حيث تقوم متاجر التجزئة الكبرى مثل Best Buy و GameStop و Target و Walmart أيضًا بتخزين هذه المنتجات. وهذا التوفر الواسع يعني أن اللاعبين لديهم سهولة الوصول لإضفاء لمسة شخصية على أجهزتهم.