خطة النواب تناقش موازنة ديوان عام وزارة الصحة.. غدا

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الأربعاء 31-1-2024 لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية 2022-2023.

وتستمر أعمال لجنة الخطة والموازنة من خلال الاجتماع الثامن، الأربعاء 31-1-2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022-2023.

والاجتماع التاسع في نفس اليوم لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022-2023.