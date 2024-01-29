باحثة : بيع 260 طن سكر خارج التسعيرة في شهر

قالت سمية عسلة الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية، إن دور جهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلع مسئولية مشتركة بين المواطن والحكومة،مؤكدة أنه يجب تحليل الأزمة و أسبابها، ووضع الطرق لحلها.

تم تسجيل 3 ألاف محضر مخالفة في السكر فقط

وأضافت سمية عسلة خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية صدى البلد"، أن أزمة أسعار السلع في الاسواق لا تقتصر على السكر فقط، ولكنه يعتبر نموذج، لافتة إلى أن هناك أكثر من" 260 طن سكر تم بيعهم منذ آخر شهر نوفمبر حتى بداية شهر يناير بأسعار خارج التسعيرة الرسمية.

وأكدت سمية عسلة الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية، أنه تم تسجيل 3 ألاف محضر مخالفة في السكر فقط في فترة لا تتعدى الـ 3أسابيع، معلقة:" جشع وفساد التجار هو الذي تسبب في الوصول أزمة الأسعار "