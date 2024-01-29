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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير كازاخستان بالقاهرة: العلاقات مع مصر ممتدة منذ 32 عاما والتبادل التجاري يرتفع سنويا

سفير كازاخستان في
سفير كازاخستان في القاهرة خيرات لاما شريف

أكد سفير كازاخستان في القاهرة خيرات لاما شريف، أن العلاقات المصرية الكازاخستانية ممتدة منذ 32 عاما، واصفا العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها على مستوى رفيع، ونوه بتنظيم عدة دورات للجنة الحكومية المشتركة حيث إن الوزارات المصرية والكازاخستانية تحدد اتجاهات جديدة للتنمية وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.


وقال السفير خيرات لاما شريف ـ في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه في إطار دعم التعاون بين البلدين، يعقد الملتقى الاستثماري في آستانا في شهر يونيو من كل عام، ويناقش رجال الأعمال من البلدين عبر مجلس الأعمال المصري الكازاخستاني، سبل تعزيز العلاقات التجارية والمجالات الأخرى، فمثلا كازاخستان بلد يشتهر بإنتاج اللحوم وعدد من السلع، ونحن نحرص على الاستيراد من مصر الفاكهة كالتفاح والبرتقال التي لا تنبت على أرض كازاخستان، منوها بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين سنويا.


وأضاف "نحن منذ 4 سنوات، نحتل المركز الرابع في عدد السائحين، بعد أوكرانيا وروسيا وألمانيا، الآن كازاخستان تحتل المرتبة الأولى في عدد السائحين بمصر، حيث يزور المناطق السياحية المصرية 120 ألف سائح سنويا".


وتابع "أن دولتنا حريصة على المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في القاهرة، وهذه المرة تشارك سفارة كازاخستان بالقاهرة في فعاليات تدشين كتاب مؤتمر (إسهامات الفارابي – المعلم الثاني – في إثراء الحضارة الإنسانية)، مع مجمع البحوث الإسلامية، وذلك ضمن ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرا إلى أن أبو نصر الفارابي (المعلم الثاني) مسقط رأسه في كازاخستان، ودفن في سوريا، منوها بأن مجمع البحوث الإسلامية كتب بعض المقالات القيمة التي نحتاج إليها في كازاخستان للترجمة إلى لغتنا لكي تنشر في الجامعات المختلفة في بلادنا".
 

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