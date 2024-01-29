استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال أحياء مختلفة من غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، بسقوط عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، في قصف الاحتلال العنيف على أحياء مختلفة من مدينة غزة.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيب المئات منذ، فجر اليوم الإثنين، إثر غارات طيران الاحتلال التي استهدفت عددا من منازل المواطنين وتحديدا في حي الرمال المحاصر من قبل الآليات العسكرية، تزامنا مع قصف كثيف لمدفعية وزوارق الاحتلال.

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي، قصف على الأقل خمسة منازل في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما تواجه مركبات الإسعاف صعوبة في الحركة للوصول إلى الإصابات والشهداء وسط قصف مدفعية ومسيرات الاحتلال كل ما يتحرك على الأرض.

وأوضحت أن مدفية الاحتلال قصفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تؤوي نازحين في حي الرمال، ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل، كما داهمت المدرسة واعتدت على المواطنين بالضرب.

وتابع أن طائرة مسيرة قصفت بصاروخين مركبتي اسعاف بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، ولم يتمكن أحد من نقلهم إلى مستشفى الشفاء المحاصر، تزامنا مع إطلاق النار من قبل مسيرات الاحتلال صوب المستشفى، ما أدى لإصابة عدد من النازحين داخله.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية عددا من الفلسطينيين ومقبرة في حي الدرج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين، كما قصفت عددا من منازل المواطنين في حيي الصبرة والزيتون بالمدينة.

شمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا، وأطلقت المدفعية القذئف صوب المواطنين في بيت لاهيا، ما أدى لإصابة العشرات نقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي شمالا.

وجنوبا، يواصل جيش الاحتلال حصار مستشفيي ناصر والأمل لليوم الثامن على التوالي في مدينة خان يونس، وسط تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي للمناطق الشرقية والغربية من المدينة.