تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1113 شاحنة و97 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1538 راكبا بموانئها.



وأوضحت الهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع، و666 شاحنة و74 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، و447 شاحنة و23 سيارة.



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 ودليلة، بينما تغادره السفينتان أمل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2000 طن بضائع و344 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور وآيلة.

