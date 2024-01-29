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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1113 شاحنة و97 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1538 راكبا بموانئها.


وأوضحت الهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع، و666 شاحنة و74 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، و447 شاحنة و23 سيارة. 


وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 ودليلة، بينما تغادره السفينتان أمل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2000 طن بضائع و344 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور وآيلة. 
 

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