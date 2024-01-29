افتتاح مؤتمر نظام التعليم stem بفيلم تسجيلي عن نجاح مدارس المتفوقين المصرية

شهد مؤتمر التعليم stem اذاعة فيلم تسجيلي عن قصة نجاح مدارس المتفوقين stem في مصر

واكد الفيلم التسجيلي ان مدارس stem اطلقتها وزارة التربية والتعليم منذ عام ٢٠١١ حين قامت الوزارة بافتتاح مدرسة ثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للبنين في سبتمبر من نفس العام بمدينة السادس من اكتوبر بالجيزة

واضاف الفيلم التسجيلي : تلا ذلك اقامة مدرسة اخرى للبنات بمنطقة المعادي بالقاهرة في سبتمبر ٢٠١٢ حتى وصل عدد مدارس stem في ٢٠٢٣ الى ٢٠ مدرسة في ١٨ محافظة

ووفقا لما جاء في الفيلم التسجيلي : يلتحق بمدارس stem ما يزيد عن ٥ آلاف طالب وطالبة

وتهدف مدارس stem الى اعداد الطلاب النابهين و المتميزين في مختلف المواد العلمية بالمرحلة الثانوية وتزويدهم بمهارات القرن الواحد والعشرين واعدادهم للمساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وذلك عن طريق تقديم نموذج تعليمي نتميز يربط العملية التعليمية بتنمية المعارف والبحث العلمي والمهارات الحياتية من خلال مناهج متطورة ترتز حول التحديات الكبرى للتنمية في مصر والعالم

وينعقد مؤتمر نظام التعليم "STEM" في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، و حسن شحاتة، وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وجميع الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المؤتمر سوف يناقش عددا من المحاور التى تتضمن تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى، واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM"، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر نظام التعليم "STEM" ، استعراض بعض الخبرات لأثر التعليم بنظام STEM على إعداد الخريج للدراسة الجامعية، وحصوله على فرص أفضل من الناحية الأكاديمية والمهنية والمسارات الحياتية المختلفة.