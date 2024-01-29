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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وكيل وزارة الثقافة : مشاركة المجلس القومي لذوي الاعاقة بمعرض الكتاب "متميزة"

صدى البلد

ثمنت وكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافي للمجلس القومي لذوي الاعاقة الدكتورة فينوس فؤاد مشاركة المجلس القومي لذوي الاعاقة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال ٥٥ , واصفة إياها ب"المشاركة المتميزة ".


وقالت الدكتورة فينوس فؤاد " نشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام ال ١١ على التوالي ، ويتواجد في جناح المجلس القومي لذوي الاعاقة بالمعرض كتب تعريفية بحقوقهم وفقا للقانون فضلا عن العديد من الكتب الأخري الخاصة بآليات التعامل مع ذوي الهمم سواء خاصة بالأسرة أو غيرها".


وأشارت إلى أنه تم مناقشة مسألة الدمج الثقافي وآليات التمكين والاتاحة لذوي الهمم خلال ندوات وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.


واضافت "سنعمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة ظهور ذوي الهمم في الميديا والمسلسلات الدرامية المختلفة لنبرزهم في صورة مشرفة وليس في صورة تدعو إلى السخرية والتنمر".


ونوهت وكيل وزارة الثقافة بأن رئيس هيئه الكتاب الدكتور أحمد بهي الدين وعد بإهداء المجلس مجموعة من الكتب المعنية بذوي الاعاقة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب كنواة لإعادة تأسيس مكتبة كبيرة خاصة بذوي الهمم.


وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.


وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.


وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، توفيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.


ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.

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