صحة الإسكندرية: رفع كفاءة وزيادة أُسرة العناية المركزة بالمستشفيات

أكدت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، أن العمل جار للانتهاء من مشروع رفع كفاءة وزيادة عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفيات.

جاء ذلك خلال تفقد وكيلة الوزارة، اليوم /الاثنين/ لسير العمل بمستشفى القباري التخصصي.

وأوضحت الدكتورة غادة ندا أن مستشفى القباري التخصصي التابع للمديرية يضم 35 جهازا للغسيل الكلوي و23 حضانة لحديثي الولادة و3 أسرة للعناية المركزة بقسم الأطفال و17 سريرا بوحدة العناية المركزة.



وتفقدت وكيلة الوزارة قسمي العلاج الكيماوي والطب النووى بالمستشفى والمكتبة وقاعات التدريب والمعامل وبنك الدم، واطمأنت على رضاء المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، مشيدة بسير العمل وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى وحرص العاملين على تقديم كل الاهتمام والرعاية للمرضى.

