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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين حماة الوطن يناقش الخطط المستقبلية لأنشطة الحزب النوعية والفرعية

اجتماع حزب حماة الوطن
اجتماع حزب حماة الوطن

عقد النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماة  الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اجتماعا تنظيميا مع مساعدي ورؤساء القطاعات ومستشاري الأمين العام وذلك لتقييم أعمال الحزب عن الفترة الماضية والتي تكللت بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. ووضع خطة الأمانات النوعية والفرعية خلال المرحلة القادمة.

واستهل اللواء طارق نصير الاجتماع بنقل تحيات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب شاكرا جهودهم التي تمت خلال الفترة الماضية وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعمل الدؤب من اجل المساهمة في بناء الوطن.

وأضاف اللواء طارق نصير أن الوطن يحتاج كافة الجهود المخلصة من أجل المساهمة في بنائه و تقدمه.

وأوضح نصير أن حماة الوطن سوف يقوم بتجهيز قافلة اغاثة إنسانية لأهلنا في غزة ايمانا بأن الحزب داعم لكل المواقف والقرارات التي تتخذها القيادة المصرية.

وفي إطار الدور المجتمعي للحزب أكد نصير على أن الحزب يجهز للاستعداد لشهر رمضان المبارك من خلال توفير الآلاف من كراتين المواد الغذائية والاساسية لتقديمها للمواطنين محدودي الدخل في القاهرة والمحافظات بالإضافة إلى أن الحزب سيقوم قريبا بفتح العديد من الشوادر بجميع أنحاء الجمهورية لبيع كل المواد بسعر التكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

فيما أعرب المشاركون في الاجتماع عن أهمية مثل هذه اللقاءات التي تؤكد على مسار حزب حماة الوطن ودوره المجتمعي في خدمة القاعدة العريضة من المواطنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق جلال الهريدي غزة محدودي الدخل كراتين المواد الغذائية

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