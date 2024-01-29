إصابة 3 أشخاص في حادث انفجار أنبوبة غاز بمصنع طوب بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بحروق بأماكن متفرقة بالجسم إثر انفجار انبوبة غاز بمصنع طوب بقرية كفر شلشلمون وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفي بلبيس يفيد استقبال كلا من "عبد المنعم ا م" 43 سنة مقيم زفتي محافظة الغربية مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بالقدمين والذراعين و"ابو طالب ر ص" 18 سنة مقيم الصف بمحافظة الجيزة و"حمزة ع م" 72 سنة مقيم كفر شلشلمون بمركز منيا القمح مصاب بحروق بالقدمين واليدين والوجه بنسبة 35% وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر انفجار أنبوبة غاز بمصنع طوب بقرية كفر شلشلمون وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.