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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أوراق التقديم للطلاب الوافدين بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة ايمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول بشكل استثنائي لدرجتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2024/2023، بداية من اليوم الأحد وحتي يوم الثلاثاء 30 يناير، وقد جاء ذلك بناء على قرار مجلس الكلية.

وأوضحت أن امتحان القبول التحريري سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 31 يناير في تمام الساعة العاشرة صباحا، والمقابلة الشخصية من الساعة الثانية عشر ظهرا بالمبني الرئيسي للكلية.

وقد جاءت الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بالعام الجامعى 2024/2023، للالتحاق بدرجتى الماجستير والدكتوراه فى التربية ( جميع الأقسام) للطلاب الوافدين فقد جاءت على النحو التالي:

يقوم الطلاب الوافدون باتباع خطوات الالتحاق والتقديم بموقع ادرس فى مصر" الإلكترونى، ملتزما بتقديم المستندات التالية:

1 - أصل شهادة الدرجة الجامعية الأولى + شهادة التقديرات (موثقة).

2- أصل شهادة الدبلوم العامة أو المهنية فى التربية بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات (موثقة).

3 - أصل شهادة الدبلوم الخاصة بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات (موثقة).

4 - أصل شهادة الماجستير بتقدير جيد على الأقل (للمتقدمين للدكتوراه) (موثقة).

5 - صورة جواز السفر سارى الصلاحية.

6 - خطاب القبول المبدئى الصادر من الإدارة المركزية للطلاب الوافدين.

7 - معادلة الدرجات الحاصل عليها من المجلس الأعلى للجامعات.

8 - عدد (٦) صور شخصية.

9 - ضرورة توقيع الكشف الطبى بمستشفيات الجامعة كشرط للقيد، واستخراج شهادة خلو الطالب من الإيدز أو من أى أمراض وبائية معدية أخرى (مثال: كوفيد ١٩) من معامل وزارة الصحة المصرية.

10 - الالتزام بسداد المصروفات الدراسية (شرط قيد).

11 - الالتزام بتقديم شهادة التحول الرقمى من المراكز المعتمدة بجامعة القاهرة أثناء الدراسة، لأنها شرط من شروط منح شهادة التخرج، ولا يحق له الحصول على أى من بيان النجاح أو شهادة التخرج دون تقديم شهادة التحول الرقمى.

واشارت إلي انه يوجد تعليمات هامة ينبغي على الطلاب الإلتزام بها وهي كالتالي:

• ملء الاستمارات الموجودة داخل المظروف بوضوح ودقة قبل تسليمها إلى إدارة الدراسات العليا، حيث إنك سوف تكون مسئولا عن جميع ما ورد فيها.

• يلتزم الطالب بمواعيد التقديم المعلنة ولا يقبل أية أوراق بعد انتهاء مدة التقديم.

• لا يعتبر قبول الطالب نهائيا إلا بعد اجتيازه اختبارات القبول (التحريرية والمقابلة الشخصية)، وسداد المصروفات.

• لن يسمح بسحب أى مستندات من مظروف الالتحاق بعد القبول.

• يتم إعلام الطالب بقبوله أو رفضه عن طريق الإعلان على الصفحة الإلكترونية للكلية على
fgse.cu.edu.eg

• أو حضور الطالب إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية.

• يقوم الطالب المتقدم بسحب ملفه فى حالة رسوبه فى اختبارات القبول وليس له الحق فى استرداد قيمة الملف.

• على الطلاب المقبولين باختبار القبول سداد الرسوم المقررة على كل برنامج شرط لتسجيل المقررات بالإرشاد الأكاديمى.

• اتباع خطوات سداد المصروفات وتوقيع الكشف الطبى.

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