مسرح الحرية من رمز إلى ضحية حرب.. كيف أصبح الفن هدفا للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين لتحاصره جحافل القوات العسكرية؟

داخل مخيم جنين للاجئين، بالضفة الغربية، كان كل ما كان في وسع الممثل جمال أبو جوس أن يفكر فيه، عندما ضربه الجنود الإسرائيليون وسحبوه خارج منزله الشهر الماضي، هو مسرحية حديثة عُرضت في المسرح الذي يعمل فيه – كوميديا ​​سوداء عن السجون الإسرائيلية، وقد كانت نسخة عربية من مسرحية عام 1973 تدور أحداثها في جنوب أفريقيا في حقبة الفصل العنصري بعنوان " الجزيرة "، ففي النسخة الأصلية، تم سجن الشخصيات في جزيرة روبن سيئة السمعة في كيب تاون، حيث قضى نيلسون مانديلا 18 عامًا من 27 عامًا خلف القضبان.

ولكن في النسخة التي عُرضت العام الماضي في مسرح الحرية بالضفة الغربية ، كانت الشخصيات فلسطينيين مسجونين في إسرائيل، ويقول أبو جوس، 23 عاماً: "إنها كوميديا ​​تتحدث عن الواقع، فما رأيته بعد اعتقالي فقد تأكد لي أنه ليس هناك حياة في السجن، إنهم يبقونك على قيد الحياة ليوم آخر فقط، وهذا شيء تعلمته بنفسى، مما رأيت وشاهدت"، وقد كان جمال أبو جوس، ممثل مسرح الحرية، قد اعتقل في غارة عسكرية إسرائيلية الشهر الماضي، ولكن القصة كانت أشمل من شخص، حيث كان الهدف هو اعتقال فن، وقمع مسرح الحرية، وهي القصة التي جذبت صحيفة NPR الأمريكية، لترصد تفاصيلها في تقرير نشرته اليوم.

الحدث في 13 ديسمبر

وبحسب الصحيفة الأمريكية، ففي 13 ديسمبر، أصبح أبو جوس واحدًا من بين ما تقدره جماعات حقوق الإنسان والمسؤولون الفلسطينيون بأكثر من 6000 فلسطيني اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية حرب غزة، ولم يتم توجيه أي اتهام إلى أبو جوس قط، ونفى ارتكاب أي مخالفات، وأُطلق سراحه بعد ثمانية أيام، ولكن بالإضافة إلى اعتقال أبو جوس واثنين من زملائه، قام الجنود الإسرائيليون أيضًا بنهب وتخريب مسرح الحرية وإغلاقه بالقوة، وهو لمسرح الذي تأسس عام 2006 في مخيم للاجئين الفلسطينيين، والذي كان مركزاً لانتفاضتين عنيفتين، وقد احتفل الممثلون والكتاب المسرحيون في جميع أنحاء العالم بالمسرح.

وخلال 24 ساعة، تم إطلاق سراح المدير الفني للمسرح أحمد الطوباسي، الذي اعتقل مع أبو جوس، لكن المدير العام مصطفى شتا لا يزال محتجزا لدى إسرائيل، ويقول سراح أنه حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر من الاعتقال الإداري، وهذا هو التصنيف الذي تستخدمه إسرائيل، بموجب الأحكام العرفية، لاحتجاز المشتبه بهم دون تهمة.

وتأتي تلك الخطوة تزامنا مع واحدة من أحدث ضحايا العنف الذي انتشر في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، حيث هناك توغلات عسكرية إسرائيلية شبه يومية وحتى بعض الغارات الجوية على مخيمات اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مخيم جنين، والذي يوجد به مسرح الحرية، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 350 فلسطينيا قتلوا، إلى جانب خمسة إسرائيليين، منذ بدء الحرب داخل الضفة.

العقاب الجماعي في الضفة الغربية

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فقد تم بناء مخيم جنين للاجئين للفلسطينيين الذين نزحوا عام 1948، عند إنشاء إسرائيل، ويسكنها حوالي 24 ألف نسمة، بحسب الأمم المتحدة، وهناك أربع مدارس ومركز صحي واحد، وهي تبدو كأي منطقة حضرية أخرى مزدحمة وذات دخل منخفض في الضفة الغربية المحتلة، لكن على مدى عقود، كان المخيم أيضًا مركزًا للمقاومين الذين يواجهون الاحتلال الإسرائيلي، وعن الممارسات الأمنية الأخيرة بحق سكان المخيم، تدعى إسرائيل أن غاراتها على الضفة الغربية وقائية وتهدف إلى إحباط هجوم آخر مثل الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر

وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ NPR أن الغارة التي وقعت في 13 ديسمبر على مسرح الحرية كانت جزءًا من "نشاط مكافحة الإرهاب" في مخيم اللاجئين المحيط به، كما رفض المتحدث، الذي رفض الكشف عن اسمه، وفقًا للسياسة العسكرية، التعليق على الاعتقالات الفردية، لكنه قال إنه تم اعتقال مئات المشتبه بهم، وتم إطلاق سراح أولئك الذين اعتبروا غير متورطين في الإرهاب في غضون أيام، ولكن كما هو الحال في غزة، وقتل أكثر من 25 ألف شخص في الهجمات الإسرائيلية، اتهمت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان إسرائيل بممارسة العقاب الجماعي في الضفة الغربية، فمنذ عام 1967، يعيش سكانها البالغ عددهم حوالي 3 ملايين نسمة خلف الأسلاك الشائكة والحواجز، تحت الاحتلال الإسرائيلي والأحكام العرفية.

اقتحام همجي

وعن تفاصيل ما حدث يوم 16 ديسمبر، يقول أشرف جرادات، 40 عاماً، الذي دمر متجره للأحذية الذي يقع على بعد بناية من مسرح الحرية في نفس الهجوم: "لقد كسروا باب منزلي الأمامي في الساعة الثانية صباحاً، وهم يصرخون بشأن حماس، وضربوني أمام أطفالي، وكنت معصوب العينين وعارياً، وضربوني أثناء استجوابي أيضا"، وأظهر لـ NPR الأضرار التي لحقت بالباب الأمامي لمنزله، حيث قال إن جنديًا استخدم مؤخرة بندقية لاقتحام المنزل، وقد أُطلق سراحه دون تهمة بعد ثلاثة أيام، ولكن ابنه، الذي اعتقل معه، لا يزال محتجزا لدى إسرائيل.

وفي تقرير نشر الشهر الماضي، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه وثق عمليات اعتقال تعسفية جماعية واحتجازات وتقارير عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على يد القوات الإسرائيلية، مما يثير مخاوف من العقاب الجماعي، وتقول الأمم المتحدة إن الاعتقالات تصاحبها بانتظام انتهاكات جسدية ونفسية وإذلال للمعتقلين، فمنذ 7 أكتوبر، تتوغل الجرافات الإسرائيلية في مخيم جنين كل ليلة تقريبًا، وقد مزقوا الطرق الإسفلتية وقطعوا خطوط الكهرباء وثقبوا أنابيب الصرف الصحي.

ويعترف جرادات بأن اثنين من أبناء أخيه البالغين أعضاء فيما يسميه المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، وأنهما مسجونان في السجون الإسرائيلية منذ العام الماضي. لكنه نأى بنفسه عنهم، ويقول وهو يشير إلى المنازل المحيطة بمنزله: "هناك حوالي 20 رجلاً مسلحاً في مخيم اللاجئين هذا الذي نتواجد فيه، فكيف يمكنك معاقبة العشرين ألفًا الآخرين منا على أفعالهم؟".

أصبح المسرح الفلسطيني يحمل كتابات نجمة داود

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فعندما انسحبت القوات الإسرائيلية من مسرح الحرية يوم 13 ديسمبر بعد غارة استمرت طوال الليل، وجد العاملون المنشأة في حالة من الفوضى، وقد كانت جوائز المهرجانات الدرامية في تركيا واليابان لا تزال متناثرة على الرفوف المكسورة المتناثرة بشظايا الزجاج عندما زارت مرراسلة NPR المعرض في منتصف يناير، وتم تحطيم صور الأطفال الفلسطينيين المؤطرة بالأبيض والأسود، لكن صورة مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين ما زالت معلقة على أحد الجدران، بجوار ملصق كتب عليه "أنا ♥ فلسطين"، في الجزء الخلفي من المسرح، على جدار أبيض حيث تُعرض الأفلام عادة، تم طلاء نجمة داود باللون الأحمر الفاتح، وتم كتابة ملصق آخر باللون الأسود على ملصق باللغتين العربية والإنجليزية خارج البوابة الأمامية للمسرح، للإعلان عن مهرجان الدراما النسوية.

ويقول الموظفون إن الجنود الإسرائيليين تركوا وراءهم الكتابة على الجدران، فيما يقول الجيران إنهم شوهوا أيضًا الملصقات التذكارية للسكان المحليين الذين قتلوا في القتال الإسرائيلي الفلسطيني، وعن تلك الكتابات العبرية على الجدران، فقد أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـNPR أنه تحظر التخريب من قبل الجنود، وفي غزة، أفادت التقارير أن القادة الإسرائيليين أجبروا مجموعة واحدة على الأقل من الجنود على مسح كتاباتهم أو طلاءها، أما في جنين، حاول بعض السكان إزالة الكتابة على الجدران، وفي إحدى المواقع، كتبوا كلمة "فلسطين" باللغة العربية، وقلبين بجانب نجمة داود.

مسرح الحرية في جنين له تاريخ دموي

هذا المسرح ليس غريباً على العنف، فقد تأسس المسرح في عام 1987 على يد أرنا مير خميس، ناشطة السلام الإسرائيلية ، وقد تم تدمير المسرح، الذي كان يُعرف آنذاك باسم المسرح الحجري، في عملية عسكرية إسرائيلية في عام 2002، وبعد أربع سنوات، تم تأجيره لنجل المؤسس الراحل، جوليانو مير خميس، وهو إسرائيلي وفلسطيني، ممثل ومخرج ومخرج وناشط من أصل يهودي ومسيحي - أعاد اختراع وفتح المسرح الذي بدأته والدته، لكن في عام 2011، قُتل مير خميس برصاص مسلحين ملثمين، ومقتله لا يزال دون حل.

وقد ازدهر المسرح، الذي قاده في السنوات التالية فريق فلسطيني، معظمه من جنين. وهي مسجلة كمنظمة غير ربحية تابعة للسلطة الفلسطينية، وهي هيئة الإدارة المحلية في الضفة الغربية، وقد اكتسب عملها شهرة ودعمًا عالميًا، كما أنها مسجلة كمؤسسة في السويد، ولديها مجلس استشاري دولي، وأثارت الغارة الإسرائيلية الشهر الماضي إدانة دولية ، واحتجاجات من جانب ممثلي برودواي، وكتاب مسرحيين بريطانيين وآخرين.

عودة النشاط ولكن بظروف خاصة

وهذا الشتاء، لا يزال المسرح يقيم ورش عمل تمثيلية للأطفال، ولكن في مكان خارج مخيم اللاجئين، وأقد لغى المنظمون العروض في المسرح نفسه، علاوة على الأضرار التي لحقت بالمسرح بشكل مباشر، ومن الخطير للغاية أن نطلب من الجمهور الحضور إلى المخيم، خاصة في الليل، مع التوغلات الإسرائيلية شبه اليومية، وعندما تم إطلاق سراح الممثل أبو جوس من السجن الإسرائيلي في أواخر ديسمبر، عاد إلى مسرح فارغ، وفي منتصف شهر يناير، عندما زارت محطة الإذاعة الوطنية العامة (NPR)، قف بمفرده على خشبة المسرح الفارغة، وتردد صدى صوته المهتز في القاعة الفارغة، ووصف كيف اقتحم الجنود الإسرائيليون منزله، وفتشوا ممتلكاته وهاتفه – وكيف شاهدتهم ابنة أخته الصغيرة وهم يقتادونه بعيدا.

وبالعودة إلى صفوف المقاعد الفارغة، حيث شاهده الجمهور ذات مرة وهو يؤدي، أصبح صوته أكثر سطوعًا، يتذكر أبو جوس ضاحكاً: "المرة الأولى التي كنت فيها هنا، كنت خائفاً – ونسيت سطوري، إنها ذكرى سعيدة"، ويضيف أنه يود إيجاد طريقة لإخراج الفن - وربما حتى الكوميديا ​​- من هذه التجربة، لكنه غير متأكد متى أو كيف سيتمكن من التمثيل مرة أخرى، ويقول: إن شاء الله، سنصنع شيئًا من هذا.