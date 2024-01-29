ناقد رياضي: يجب إقالة فيتوريا ورحيل اتحاد الكرة فورًا بعد الخروج من إفريقيا

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه يجب رحيل روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر، وبصحبته الاتحاد المصري لكرة القدم أيضا، بعد الفشل الذريع في أمم إفريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية Etc: "مسئولي اتحاد الكرة فشلوا تماما ولابد من رحيلهم قبل روي فيتوريا، والصعود لكأس العالم غير مضمون، لقد شاهدنا مستويات قوية في البطولة الحالية مثل الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية، الخريطة تغيرت ومنتخبات القارة تطورت بشكل واضح".

وأضاف: "اتحاد الكرة كان يعلم بمحدودية قدرات روي فيتوريا، ولكنهم فضلوا السكوت وكانوا يحاولون دعم المسيرة فقط، انا حزين من أجل الجمهور المصري الذي كان غاضبًا، ما حدث في ركلات الجزاء كان هزار، هل هناك حارس مرمى يسدد ولازال هناك لاعبين آخرين لم يسددوا الركلات؟!".

وأكمل: "اتحاد الكرة منذ قدومه وهناك "خناقة" على السفريات" بينما هناك فشل في إدارة الملفات الأخرى، مثل اختيار المدربين وإدارة المسابقات، لابد من رحيلهم فورًا، رغم أنه سيكون هناك انتخابات في شهر يونيو، وفيتوريا لم يفعل شيئًا لصالح الكرة المصرية".

وزاد: "ليس شرطًا من يديـر اتحاد الكرة أن يكون لاعبًا سابقا، لكن هناك عقول إدارية تستحق الحصول على الفرصة، ويجب انتقاء ادارة قوية قادرة على تطوير الكرة في مصر ووضع خطط طويلة".

وأكد: "منتخب مصر جعل المنتخبات حقل تجارب، فالمنتخب الاوليمبي يشرف عليه بركات، والمنتخب الأول يشرف عليه حازم امام، والأزمات كانت كثيرة والعشوائية كانت طاغية، ومنذ أزمة محمد صلاح وأنا تأكدت من خروجنا من البطولة".

وأوضح: "لا نجد سوى خناقات فقط في الجبلاية حول السفريات إلى الخارج، ومن هو سبب المشكلة لن يكون طرفًا في الحلول مطلقًا، ولا نمتلك خطط واضحة للتطوير من الأساس، ومنتخب مصر هو أعلى معدل الأعمار".