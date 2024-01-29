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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تفاصيل أحدث استثمارات لتعزيز التحول الرقمي

صدى البلد

أغلقت شركة التكنولوجيا الناشئة المتخصصة في اللوجستيات باستخدام الذكاء الاصطناعي جولة تمويل بقيمة 3 ملايين دولار بقيادة سيليكون باديا، وبمشاركة من عدد من الشركات العالمية .

 

و سيتم استخدام الجولة الجديدة من التمويل لتعزيز المرحلة التالية للتوسع الإقليمي .


وساهمت كل من  روبوست، العالمية و إدارة خدمات التوصيل اللوجستية (SaaS) ومساعد العمليات بالذكاء الاصطناعي،  في أتمتة عمليات التوصيل المنزلي بالكامل لعلامات تجارية كبرى. 


ومن خلال الاستفادة من التعلم الآلي تم وضع  معايير أعلى لأفضل الممارسات، من خلال إبتكار تقنية ما قبل التوصيل، التي تقدم الإرسال التلقائي الدقيق بفضل إتخاذ القرارات المؤتمتة داخل المتجر، بالإضافة إلى "خطوط السير الذكية" للسائقين استنادًا إلى العناوين النصية، وهو مثالي للطالبات القادمة عبر الهاتف والتي تمثل قرابة ال70% من الطلبات . 


ويستفاد من هذه الأنظمة  أكثر من 15000 سائق توصيل، وتخدم ما يقرب من 10 ملايين عميل فريد، على مستوى العالمى.

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