محافظ بورسعيد: إزالة 10 حالات تعد لمزارع سمكية بمساحة 50 فدانا

قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إنه في إطار بدء تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ إزالة 10 حالات تعد لمزارع سمكية بمساحة 50 فدانا بجمعية أم خلف البحرية وحالتين لمبان بجمعية العبابدة بمساحة 2850م.



وطالب الغضبان - في بيان اليوم /الاثنين/ - الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.



وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.



وأشار المحافظ إلى أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.

