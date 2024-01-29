البحوث الفلكية: الأجسام الثلاثة المكتشفة حديثا بعيدة وعلى مسافة آمنة من الأرض

أكد رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي، أن الأجسام الثلاثة المكتشفة حديثا من قبل المعهد مع فريق من الصين، بعيدة عن الأرض وعلى مسافة آمنة منها، وليس هناك احتمالية للارتطام أو الاصطدام نظرا لعدم تعارض مداراتهم مع مدار الأرض.



وقال رئيس المعهد - في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، "إنه يتم التعرف على طبيعة الأجسام من خلال المراصد الفلكية لمعرفة احتمالية اصطدامها بالأرض، وهو أمر غير وارد في الأفق القريب، ومدى صلاحية الحياة خارج الأرض من خلال تحليل الموج الطيفي لبعض الأجسام"، لافتا إلى أنه يجرى تحليل الأجسام الثلاثة لمعرفة كينونتها.



وأوضح أن الدولة المصرية تولي اهتماما بمجال الفضاء حيث تم إنشاء وكالة الفضاء المصرية في عام 2018، ويتم إنشاء مرصد فلكي كبير في أحد جبال جنوب سيناء ليكون لمصر باع في هذا الاتجاه ولتكون في طليعة الدول المشاركة في اكتشاف الفضاء.