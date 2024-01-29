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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عهدى : قطاع العقارات المصرى بخير رغم الظروف العالمية

صدى البلد

 

أكد ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لوادي دجلة للتنمية العقارية أنه رغم الصعاب والأوضاع الاقتصادية التى تسيطر على العالم بأسره الا ان قطاع العقارات المصرى بخير وبه المزيد من الفرص الاستثمارية فى ظل دعم الدولة المصرية .

وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم عن الرؤية المستقبلية لعام 2024 :  "لقد عززت التجارب  وسط هذه الأوقات الصعبة العزم على الالتزام بتقديم التميز مع الحفاظ على أعلى كفاءة تشغيلية، والعمل على تنمية وازدهار اعمالنا بشكل مستمر". 

واضاف أنه مع استمرار هذه الاستراتيجية في التركيز على تحقيق الكفاءة التشغيلية الداخلية، فإنها ستتوسع أيضا لاستكشاف نماذج مبتكرة للتطوير وتبني ممارسات البناء المستدامة. 

وتشمل هذه المبادرات المستقبلية تدابير جديدة مثل دمج محطات شحن السيارات الكهربائية، والتوافق مع الاتجاهات البيئية العالمية، والاستجابات المرنة لاحتياجات ومتطلبات العملاء المتغيرة. 

واضاف من الأمور الأساسية في هذه الاستراتيجية الالتزام الراسخ بالوفاء بالالتزامات، وإعطاء الأولوية لتسليم المشروعات، والتمسك بمعايير الجودة الصارمة.

 

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