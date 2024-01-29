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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

صدى البلد

وقع اللواء أح سامى مصطفى مدير إدارة الحرب الكيميائية والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون يهدف إلى تعظيم أوجه التعاون العلمى والبحثى وتبادل الإستشارات الفنية فى العديد من الدراسات البحثية التطبيقية لمواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العلمية؛ فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم فى الإرتقاء بالأسس البحثية التخصصية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أساتذة وعمداء الكليات بجامعة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المصرية.

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إدارة الحرب الكيميائية جامعة القاهرة

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