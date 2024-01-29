عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان أنفاق غزة مازالت سليمة رغم القصف.. وجنود الاحتلال يعانون من "كابوس المتاهة"، حيث إن الخطط التي وضعها جيش الاحتلال للقضاء على الفصائل في غزة لم تؤتِ ثمارها حتى الآن، فلم يتم الإفراج عن المحتجزين ولم ينجح في القضاء على الفصائل، لتظل حكومة نتنياهو خالية الوفاض رغم اقتراب العدوان على القطاع من إكمال الشهر الرابع.

رغم الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من الإدارة الأمريكية، إلا أن إخفاق جيش الاحتلال في قطاع غزة محور تركيز وسائل الإعلام الأمريكية، خاصة مع عدم تحقيقه أي من أهدافه التي أعلنها منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن نحو 80% من الأنفاق بالقطاع لا تزال سليمة رغم محاولات جيش الاحتلال في تدميرها حيث نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن جنود الاحتلال يعانون مما ووصفوه بمتاهة الأنفاق التي أصبحت بمثابة تحدٍ فريد يعيق الجيش ويمنعه من إحراز أي تقدم.