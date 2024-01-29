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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على القليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

تعرضت عدد من قرى محافظة القليوبية، اليوم لأمطار خفيفة ومتوسطة دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو الشوارع .

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جميع الأجهزة المعنية بغرف العمليات في المحافظة بالتواجد على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

وطالب محافظ القليوبية، بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وجرى التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

من جانبه وجه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الادارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية رؤساء القطاعات ومديرى الفروع المعنيين على مستوى الشركة برفع درجات الاستعداد وتحديث خطه الشركة من خلال وضع سيناريوهات تفصيلية والإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أي طارئ لمواجهة الطقس السيء والامطار الغزيرة حال حدوثها.

القليوبية الطرق الرئيسية الطقس السيئ أمطار خفيفة تجمعات مياه الأمطار سقوط امطار خفيفة

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