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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يناقش موقف الاستجابة لشكاوى "صوتك مسموع"

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

 عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف اجتماع اللجنة العليا "التي شكلها المحافظ "،لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات، للعمل على إزالتها.


تناول اجتماع اليوم موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ، في الفترة من 1 إلى 26 يناير الجاري ، حيث ناقش السكرتير العام المساعد "كل جهة" فيما يتعلق بموقف الشكاوى المتأخرة ومعرفة أسباب التأخر في الرد على الشكاوى "خاصة بعض المراكز والقطاعات".

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 موجها بسرعة غلق جميع الشكاوى المتأخرة والواردة على المنظومة ، وقد بلغ إجمالي الشكاوى التي تم تلقيها "خلال تلك الفترة" 225 شكوى ، تم الرد على عدد 232 شكوى ، وجار بحث 7 شكاوى ، علاوة على استعراض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة "صوتك مسموع" والتي تم الرد عليها بنسبة 100% ، وذلك خلال تلك الفترة المذكورة.

 

حضر الاجتماع مها حميدة "مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة "مقرر للجنة، وأعضاء اللجنة من مسئولي الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات والمصالح الحكومية المعنية ومسؤولي الشكاوى بتلك الجهات.

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