مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر والدول العربية لن تتأخر عن دعم الأونروا|فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق، إن مصر والدول العربية لن يتأخروا عن دعم الأونروا، وذلك لأن دعم الأونروا يعود لصالح الشعب الفلسطيني.

القضية الفلسطينية تتعلق بالأمن القومي المصري



وأضاف جمال بيومي في مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن مصر تقدم العون المباشر من الدعم المادي، و الغذاء والدواء و غيرهم مما تطلبه الحالة في الأراضي الفلسطينية و غزة.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن ما قدمته مصر من مساعدات لدعم أهل فلسطين، يعادل 3 أضعاف ما قدمه جميع دول العالم، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية تتعلق بالأمن القومي المصري أيضاً.