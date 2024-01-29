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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصغرى بالقاهرة 10.. الطقس غدا بارد نهارا شديد البرودة ليلا

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا "الثلاثاء" طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.


وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد متوسطة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 16 10
العاصمة الإدارية 16 9
6 أكتوبر 15 9
بنهــــا 16 10
دمنهور 15 10
وادي النطرون 16 9
كفر الشيخ 15 10
المنصورة 15 10
الزقازيق 16 9
شبين الكوم 15 9
طنطا 15 10
دمياط 15 10 
بورسعيد 16 9
الإسماعيلية 16 10
السويس 16 9
العريش 17 8
رفح 16 9
رأس سدر 18 9
نخل 15 1
كاترين 10 0
الطور 19 8
طابا 16 8
شرم الشيخ 20 12
الاسكندرية 15 11
العلمين الجديدة 14 10
مطروح 14 11
السلوم 15 11
سيوة 16 9
رأس غارب 19 11
الغردقة 20 12
سفاجا 20 12
مرسى علم 21 11
شلاتين 23 15
حلايب 21 16
أبو رماد 23 15 
رأس حدربة 22 16
الفيوم 16 8
بني سويف 16 7
المنيا 16 5
أسيوط 17 5
سوهاج 17 6
قنا 18 7 
الأقصر 19 8
أسوان 20 8
الوادي الجديد 19 4
أبوسمبل 20 9

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 26 17
المدينة المنورة 24 11 
الرياض 28 15
المنامة 23 19
أبوظبي 27 19
الدوحة 25 20
الكويت 22 9
دمشق 7 3
بيروت 14 11
عمان 8 4
القدس 9 4
غزة 16 10
بغداد 18 8
مسقط 26 22
صنعاء 26 7
الخرطوم 28 15
طرابلس 19 7
تونس 18 8
الجزائر 17 7
الرباط 23 6
نواكشوط 32 14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 4 2-
إسطنبول 7 4
إسلام آباد 17 10
نيودلهي 21 12 
جاكرتا 30 24
بكين 4 5-
كوالالمبور 34 24
طوكيو 13 2 
أثينا 7 4
روما 14 1
باريس 12 6
مدريد 16 5
برلين 10 3
لندن 11 5
مونتريال 5- 11-
موسكو 2 1-
نيويورك 7 2-
واشنطن 9 1-
أديس أبابا 24 12

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