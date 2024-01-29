نائب محافظ الإسكندرية: مجهودات ضخمة للتصدي للتغيرات المناخية

أكدت نائب محافظ الإسكندرية الدكتورة جاكلين عازر، على المجهودات الضخمة التي قامت بها الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التصدي لمخاطر التغيرات المناخية من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى، والتي كان للإسكندرية النصيب الأكبر منها.



وقالت نائب المحافظ - خلال مشاركتها في ورشة العمل الثانية الخاصة بخطة عمل المدن الخضراء بالإسكندرية، التي ينظمها البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار- إن من أهم هذه المشروعات القومية؛ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار ومشروعات حماية الشواطئ من ظاهرة النحر، كما أطلقت المحافظة العديد من المبادرات للمساهمة في حماية البيئة منها؛ مبادرة "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية"، و"اتحضر للأخضر".



ووجهت نائب محافظ الإسكندرية، الشكر لممثلي البنك الأوروبي على مساهمات البنك في المشروعات التي تتعلق بالتغير المناخي في مدينة الإسكندرية.