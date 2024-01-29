سفير طهران بسوريا: مبنى المستشارين الإيرانيين في دمشق لم يتعرض للهجوم

علق سفير إيران لدى سوريا حسين أكبري، اليوم الإثنين، على الهجوم الذي وقع في دمشق، مؤكدا أن مبنى المستشارين الإيرانيين في دمشق لم يتعرض للهجوم .

وقال أكبري، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إن أيا من المواطنين والمستشارين الإيرانيين لم يصب خلال العدوان"، مشددا على أن الهجمات الصهيونية العمياء، لن تؤثر على عزيمة محور المقاومة".

وقالت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق، إن " في نحو الساعة 13:00 من ظهر اليوم، شن العدو الصّهيوني عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من النقاط جنوب دمشق، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى المدنيين، إضافة إلى بعض الخسائر المادية".