عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس شئون البيئة: إقبال جماهيري كبير على جناح الوزارة بمعرض الكتاب

صدى البلد

شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الندوة الثقافية التى نظمها جناح الازهر الشريف ، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 حول " التغيرات المناخية: الرؤية الشرعية والتأثيرات البيئية" حيث اجرى حوار مفتوح مع المشاركين للرد على شواغلهم تجاه القضايا البيئية المختلفة وخاصة قضايا المناخ ، موضحا دور ومهام وزارة البيئة وقطاعاتها المختلفة فى التصدى للمشكلات البيئية ،ودور مصر الريادى على المستويين الإقليمي والدولي فى هذا الصدد ، وأهمية إشراك المواطن المصري فى العمل البيئي وكيفية توحيد الجهود للتصدى للاثار السلبية للتغيرات المناخية.

 

كما قام الدكتور على ابو سنه، بتفقد الجناح الخاص بوزارة البيئة المشارك بالمعرض مشيرا الى أن الوزارة تهدف من خلاله إلى رفع الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع ، حيث شهد المعرض خلال اليوم الثالث إقبالا جماهيريا كبيرا،  وقام فريق التوعية بتنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئبة المختلفة  تضمنت ورش عمل فنية عن إعادة استخدام المخلفات وفن الاورجامي ومسابقات بيئية وتوزيع المطبوعات التوعوية علي المترددين علي الجناح والرد علي استفساراتهم وتقديم ورش عمل فنيه وتوزيع  الهدايا علي مجموعة من ذوي الهمم بالتعاون  مع المجلس القومي للاعاقه .كما شهد المعرض مشاركة شخصية بذرة.

 

جدير بالذكر ان وزارة البيئة تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤، والذى يقام فى دورته  الـ 55 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير حتى6 فبراير 2024، تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة» ،  من خلال مجموعة من الفعاليات البيئية بدعم من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة،  وتشمل عرض أنشطة وإنجازات وزارة البيئة وجهازيها (شئون البيئة والمخلفات) كذلك مشروعات الوزارة المختلفة ومنها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بهدف توعية المترددين علي جناح الوزارة بالمعرض بقضايا البيئة المختلفة والمطروحة علي الساحة العالمية والمحلية.

 

كما تشارك أيضا بمجموعة من الأنشطة البيئية المتنوعة من مسابقات بيئية وتلوين وورش عمل فنية حول إعادة استخدام وتدوير المخلفات وكيفية الاستفادة منها في عمل لوحات فنية ، بالإضافة إلى ورش العمل الثقافية والتي تتناول شرح لدور الشباب والأطفال في الحفاظ علي البيئة للمترددين علي المعرض كذلك فتح حوار مفتوح معهم  ، وشرح لدور الوزارة والقطاعات المختلفة، كما سيتم  تقديم عروض العرائس الآدمية بذرة وميما ، والتى تميز جناح وزارة البيئة هذا العام ، وسيتم توزيع الهدايا ومجموعة من الكتيبات الخاصة بالمواضيع البيئية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم انشطة متنوعة لذوى الهمم  بالتعاون مع عدد من الجهات لتوحيد الجهود ومن ابرزها وزارة الثقافة والمركز القومى للاعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية.

c09f9980-c745-4e98-9aee-b3672bfc93b1
c09f9980-c745-4e98-9aee-b3672bfc93b1
e29a4653-f023-43cc-887c-79099975012b
e29a4653-f023-43cc-887c-79099975012b
0597ee6a-dda3-431c-ad6b-0dfab09aa8ec
0597ee6a-dda3-431c-ad6b-0dfab09aa8ec
f447a252-4a41-4d2e-86d5-cbd06bfd8450
f447a252-4a41-4d2e-86d5-cbd06bfd8450
5a62a9e4-c8e8-4665-98c8-bbc530e4ca99
5a62a9e4-c8e8-4665-98c8-bbc530e4ca99
6f8e508b-6adb-4a9c-8c9b-2b779777b6e8
6f8e508b-6adb-4a9c-8c9b-2b779777b6e8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

ترشيحاتنا

تعليق إيجابي من واشنطن بشأن محادثات صفقة الرهائن الجديدة بين حماس وإسرائيل

جنون في سوق مواد البناء| 60 ألف جنيه لـ طن الحديد.. وتراجع الأسمنت

صحة غزة: 215 شهيدا و300 مصاب في مج.زرة صهيونية خلال 24 ساعة

البيت الأبيض: كتائب حزب الله العراقية وراء الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن

نتيجة صفوف النقل في محافظة الجيزة بالرقم القومي ... درجاتك هنا

رئيس وزراء إيطاليا: خطة تمويل بـ5.5 مليار يورو لتعزيز العلاقات مع أفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 100 ألف يورو.. معلومات صادمة عن مقتنيات أحلام المسروقة في باريس

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها عن جبنة الكممبير الفرنسية

جسمك متكسر .. إليك أفضل طرق الوقاية من تعب العضلات

القوات المسلحة بالتعاون مع الخارجية تنظم دورة تدريبية لعدد من الوافدين الأفارقة

فيديو

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

رافقة 13 عاما.. شاب يرفض دفن كلبه ويحنطه حتى لا يفقده إلى الأبد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

اﻟﻤﺰﻳﺪ