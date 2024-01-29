لا يهمني مصر.. تصريحات مثيرة من المدير الفني للمغرب بعد خروج الفراعنة

نشر الاعلامي احمد شوبير تصريحات المدير الفني للمنتخب المغربي قبل لقاء جنوب افريقيا .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيسبوك:٠ 🗣️ وليد الركراكي "مدرب منتخب المغرب" :خروج منتخب مصر من البطولة لا يهمني، صحيح هم أشقاؤنا وشعرنا بالحزن لأجلهم، لكن منتخب مصر مثله مثل الكونغو، وما يهمني هو المغرب، وشخصيا لا أفكر القضية المتعلقة باللعب من أجل راية العرب، نحن نلعب من أجل المغرب. "



ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح فيمفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأالمنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.