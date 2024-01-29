البحر الأحمر يتوج بالمركز الأول في بطولة السباحة لمراكز الشباب للمحافظات الحدودية

تألقت محافظة البحر الأحمر في بطولة السباحة لمراكز الشباب للمحافظات الحدودية "النسخة الثانية"، التي أُقيمت بمدينة شرم الشيخ، حيث نالت البطولة وحصدت إجمالًا 95 ميدالية.

حققت البحر الأحمر 38 ميدالية ذهبية، و38 ميدالية فضية، و19 ميدالية برونزية، محققة أداءً متميزًا في مختلف الفئات والمسافات. وفي ختام البطولة، حازت المحافظة على كأس البطولة واحتلت المركز الأول بفضل تألق اللاعبين واللاعبات.

تأتي هذه البطولة ضمن المبادرات والفعاليات التي تشجع على ممارسة الرياضة وتطوير المواهب الشابة في المحافظات الحدودية. وتمت البطولة برعاية وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وتحت إشراف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وتعتبر هذه الفعاليات فرصة لتعزيز الروح الرياضية وتحفيز الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية، تحت إشراف وإدارة الهيئة العامة لتنمية الشباب في المحافظة.