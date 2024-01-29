لا مجال للواسطة.. رسالة قوية من رئيس الجهاز المركزي بشأن الوظائف الجديدة

أكد الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أن الدستور أقر بأن الوظائف حق لجميع المواطنين على اساس الكفاءة والجدارة ، وأنه لا مجال للمحسوبية والوساطة ، مؤكداً أن اختبارات الوظائف تتم الكترونيا بنسبة 100% مقسمة على 4 اجزاء وأن المشكلة التى نعاني منها فقط هي سماسرة الوظائف، الذين يستغلون المواطن في السيبرات ومحلات الكمبيوتر بزعم قدرتهم الفريدة على التقديم للوظائف وهذا غير حقيقي ولكن هذه المشكلة الى زوال في أقرب وقت.

مناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأضاف الشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، اليوم والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، أن الجهاز عمل علي إعادة هيكلة جميع وظائف الحكومة بعد نقلهم للعاصمة الادارية، بمسميات حديثة بعد 42 سنة من ثبات الدرجات والمسميات الوظيفيه بدون تطوير أو تحديث وتم استحداث بطاقات وصف وظيفي موحدة والتى تعتبر شهادة ميلاد الوظيفة.

وبيّن الشيخ أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ولتحقيق الشفافية الحقيقية تم إنشاء مركز لتقييم القدرات هدفه قياس مدى جدارة المتقدم للوظيفة وتكافؤها مع مؤهله الوظيفى وقدراته الفنية.

وأكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن مصر في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شطبت الواسطة والمحسوبية من قاموسها ، وان هناك إصرارا من الرئيس السيسي على تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص، هو الأساس الذي سنبني عليه مصر الحديثة.

وطالب بدوي بمد المدد الخاصة بتقديم المواطنين للوظائف خاصة بعد الشكاوي التي تقدم بها عدد من المواطنين من بطء السيستم وغيره من المشكلات، ووعد بدوي بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل جميع المشاكل المتعلقة بخطوط الانترنت التي يستخدمها الجمهور للتقديم على الوظيفة، وأي مشاكل فنية في هذا الشأن.

ورد رئيس التنظيم والإدارة بأن الجهاز بالفعل مد المهلة المخصصة للتقديم الى 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية.