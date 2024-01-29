رسميا.. مد مهلة التقديم للوظائف الحكومية لـ15 فبراير بعد مشاكل بطء السيستم

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أهمية مد الفترة الخاصة بتقديم المواطنين على الوظائف الحكومية خاصة بعد الشكاوي التي تقدم بها عدد من المواطنين من بطيء السيستم وغيرها من المشكلات.

ووعد بدوي بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل جميع المشاكل المتعلقه بخطوط الانترنت التي يستخدمها الجمهور للتقديم علي الوظيفه، وحل اي مشاكل فنية في هذا الشأن.

مد مهلة التقديم للوظائف



وقال الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ان الجهاز قرر بالفعل مد المهلة المخصصة للتقديم الي 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية.

وأكد الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ان الدستور أقر بأن الوظائف حق لجميع المواطنين علي اساس الكفاءه الجدارة ، وأنه لامجال للمحسوبية والوساطة.

وأكد أن اختبارات الوظائف تتم الكترونيا بنسبة 100% مقسمه علي 4 اجزاء وأن المشكلة التى نعاني منها فقط هي سماسرة الوظائف، الذين يستغلون المواطن في السيبرات ومحلات الكمبيوتر بزعم قدرتهم الفريده على التقديم للوظائف وهذا غير حقيقي ولكن هذة المشكلة الي زوال في اقرب وقت.

مناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

واضاف الشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، اليوم والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، إن الجهاز عمل علي إعادة هيكلة جميع وظائف الحكومة بعد نقلهم للعاصمة الاداريه ، بمسميات حديثه بعد 42 سنة من ثبات الدرجات والمسميات الوظيفيه بدون تطوير أو تحديث وتم استحداث بطاقات وصف وظيفي موحده التى تعتبر شهادة ميلاد الوظيفة.

وبين الشيخ أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ فرص ولتحقيق الشفافية الحقيقه تم إنشاء مركز لتقيم القدرات هدفهه قياس مدى جدارة المتقدم للوظيفة وتكافوها مع مؤهلة الوظيفى وقدراته الفنيه.

من جانبه اكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن مصر في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شطبت الواسطه والمحسوبية من قاموسها ، وان هناك إصرار من الرئيس السيسي علي تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص، ليكون الأساس الذي سنبني عليه مصر الحديثة.