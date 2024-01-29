عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رسميا.. مد مهلة التقديم للوظائف الحكومية لـ15 فبراير بعد مشاكل بطء السيستم

رئيس الجهاز المركزي
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أهمية مد الفترة الخاصة بتقديم المواطنين على الوظائف الحكومية خاصة بعد الشكاوي التي تقدم بها عدد من المواطنين من بطيء السيستم وغيرها من المشكلات.

ووعد بدوي بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل جميع المشاكل المتعلقه بخطوط الانترنت التي يستخدمها الجمهور للتقديم علي الوظيفه، وحل اي مشاكل فنية في هذا الشأن.

مد مهلة التقديم للوظائف


وقال الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ان الجهاز قرر بالفعل مد المهلة المخصصة للتقديم الي 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية.

وأكد الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ان الدستور أقر بأن الوظائف حق لجميع المواطنين علي اساس الكفاءه الجدارة ، وأنه لامجال للمحسوبية والوساطة.

وأكد أن اختبارات الوظائف تتم الكترونيا بنسبة 100% مقسمه علي 4 اجزاء وأن المشكلة التى نعاني منها فقط هي سماسرة الوظائف، الذين يستغلون المواطن في السيبرات ومحلات الكمبيوتر بزعم قدرتهم الفريده على التقديم للوظائف وهذا غير حقيقي ولكن هذة المشكلة الي زوال في اقرب وقت.

مناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

واضاف الشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، اليوم والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، إن الجهاز عمل علي إعادة هيكلة جميع وظائف الحكومة بعد نقلهم للعاصمة الاداريه ، بمسميات حديثه بعد 42 سنة من ثبات الدرجات والمسميات الوظيفيه بدون تطوير أو تحديث وتم استحداث بطاقات وصف وظيفي موحده التى تعتبر شهادة ميلاد الوظيفة.

وبين الشيخ أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ فرص ولتحقيق الشفافية الحقيقه تم إنشاء مركز لتقيم القدرات هدفهه قياس مدى جدارة المتقدم للوظيفة وتكافوها مع مؤهلة الوظيفى وقدراته الفنيه.

من جانبه اكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن مصر في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شطبت الواسطه والمحسوبية من قاموسها ، وان هناك إصرار من الرئيس السيسي علي تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص، ليكون الأساس الذي سنبني عليه مصر الحديثة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

ترشيحاتنا

واشنطن بوست: إدارة بايدن اقتنعت أخيرا بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الحرب

بيان عاجل من العراق بشأن التوترات على الحدود الأردنية السورية

ملايين الجنيهات.. الداخلية توجه ضربة موجعة لـ عصابات ومافيا الذهب | صور

مسؤولة بالإعلام الكويتية: مصر عاصمة الثقافة ونسعد بمشاركتنا في معرض الكتاب

إعلان جدول ظهور نتائج جميع صفوف النقل للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بالجيزة

تطور خطير.. حزب الله يعلن قصف 10 مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فتحة فوق الركبة.. شمس الكويتية تستعرض بإطلالة مثيرة للجدل من جديد

فستان قصير.. جنات تثير الجدل في آخر ظهور لها بالسوشيال ميديا

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ