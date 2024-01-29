مسؤولة بالإعلام الكويتية: مصر عاصمة الثقافة ونسعد بمشاركتنا في معرض الكتاب

أعربت مراقبة الإصدارات الإعلامية بوزارة الإعلام الكويتية أسرار الدوسري، عن سعادتها بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والمنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس..مؤكدة أن مصر سباقة في الثقافة وعاصمة لها.

وقالت الدوسري- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن جناح وزارة الإعلام الكويتية يشارك بمجموعة متعددة من الإصدارات الخاصة التي تتناول الحضارة والثقافة والفنون الشعبية الكويتية بالإضافة إلى مجموعة من كتب التلوين للأطفال التي تبرز الأماكن الثقافية والسياحية بالكويت"..مشيدة بتنظيم معرض القاهرة.. واصفة إياه بـ "الرائع وفوق الممتاز".

وتقام فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل بمشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم فيما يبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر وعدد العارضين 5250 عارضًا.

سليم حسن عميد الأثريين

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.