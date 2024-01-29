آخر مكان متوقع.. نيويورك تايمز تكشف حقيقة من يزود المقاومة بالسلاح

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصدر الأسلحة التي لدى المقاومة الفلسطينية، ذاكرة أنها تأتي من آخر مكان متوقع أن يحصل منه المقاومون على السلاح.

ووفق ما كشف مسؤولون عسكريون واستخباراتيون إسرائيليون للصحيفة، فإن عدداً كبيراً من الأسلحة التي استخدمتها حركة حماس في هجمات 7 أكتوبر الماضي علاوة على مواجهة التوغل الإسرائيلي بغزة كانت من آخر مكان يتوقعه أحد.

وذكروا أنها جاءت من مصدر غير متوقع وهو الجيش الإسرائيلي نفسه.

قالت المصادر إن المقاومة تمكنت من بناء العديد من صواريخها وأسلحتها المضادة للدبابات من آلاف الذخائر التي لم تنفجر عندما أطلقتها إسرائيل على غزة.

وذكروا أن حماس قامت أيضاً بتسليح مقاتليها بأسلحة قامت بالاستيلاء عليها من القواعد العسكرية الإسرائيلية.

وكشفت المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها خلال أشهر من القتال أنه مثلما فشلت السلطات الإسرائيلية في توقع هجمات «حماس» في 7 أكتوبر، فقد قللت أيضاً من قدرتها في الحصول على الأسلحة.

