الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات مع مصر بمشاركتها في معرض الكتاب

قال راشد سعيد الشامسي، ممثّل جناح مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، يمثل تظاهرة ثقافية كبرى تجمع صناع النشر والكتاب على مستوى المنطقة العربية والعالمية، وتأتي مشاركتنا فيه من منطلق حرص دولة الإمارات على تعزيز وتوطيد العلاقات المصرية - الإماراتية.

وأكد الشامسي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد مناسبة سنوية يترقبها كل ناشر وكل باحث عن المعرفة وكل مهتم بالثقافة بشكل عام لما لها من قيمة وأهمية في تعزيز قيمة التواصل الثقافي والتنوع والتبادل المعرفي مع الآخر، فهنا على هذه الأرض تجتمع دور النشر من مشارب مختلفة ومنابع متنوعة، وبالتالي هذا المعرض يعد رافدا أساسيا نحرص كل عام على المشاركة فيه.

وأضاف أن المعرض له قيمة بارزة والتي تضعه على خارطة المعارض الدولية ويعد على مستوى المنطقة العربية من أعرق المعارض؛ ما يشكل عاملا مهما يحدونا للمشاركة الدائمة فيه كل عام.

إنجاح الفعاليات الثقافية

وتابع "أن المعرض يعد واحدا من أكبر معارض الشرق الأوسط، وقد شاركنا فيه مراتٍ عدة آخرها العام الماضي، إيمانا منا بأن معرض القاهرة الدولي للكتاب ودور النشر الكبيرة التي تشارك فيه مهمة جدا، ومشاركتنا في المعرض تأتي في إطار المساهمة في إنجاح الفعاليات الثقافية في جمهورية مصر العربية الشقيقة وكذلك من منطلق حرص دولة الإمارات على تعزيز وتوطيد العلاقات المصرية - الإماراتية. وأكد أن مشاركة المركز تهدف أيضًا إلى تعريف الجمهور وزوار المعرض بشكل عام والجمهور المصري بشكل خاص بأهداف وفعاليات المركز ونشاطاته ومنتجاته الاستراتيجية البحثية والإعلامية المختلفة بصورة رقمية ومبتكرة من خلال شاشات العرض الرقمية والتفاعلية في الجناح.

وأوضح أن المركز يشارك هذا العام في المعرض بمجموعة من أبرز وأحدث إصداراته باللغتين العربية، والإنجليزية في مجالات المركز السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والبيئية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأضاف "لدينا مجموعة كبيرة من الإصدارات تتجاوز 1200 إصدار منها الكتب العربية الأصيلة، والكتب الأجنبية المترجمة من لغات عدة والتي يتم اختيارها بدقة عالية بناء على قيمة المادة العلمية المقدمة والتي تتعلق باختصاصات المركز، وذات بعد استراتيجي، تهم دولة الإمارات والوطن العربي والباحثين والمتخصصين وكذلك صنّاع القرار ومتخذيه".

وتابع الشامسي" لدينا أيضا مجموعة من السلاسل والدوريات منها سلسلة دراسات استراتيجية تصدر باللغة العربية، وسلسلة أوراق الإمارات وتصدر باللغة الإنجليزية، وسلسلة محاضرات الإمارات، وسلسلة دراسات عالمية، المترجمة إلى العربية من لغات عدة، مثل الإنجليزية والألمانية والفرنسية وغيرها وهي دراسات منشورة في دوريات علمية رصينة لإثراء المكتبة العربية وتوفير أكبر قدر ممكن من الكتب والدراسات المهمة للقارئ العربي.

وأشار الشامسي إلى أحدث الإصدارات المشاركة في المعرض، من مثل كتاب "الزر: سباق التسلح النووي الجديد وسُلطة الرئيس من ترومان إلى ترامب" و"كتاب تحولات جيواستراتيجية مرتقبة في شرق المتوسط" وكتاب "الاستدامة والعمل المناخي في الفكر الإماراتي" وكذلك دراسات علمية من مثل "دور الدولة في تنظيم الذكاء الاصطناعي: تطويرًا ورقابةً وتشجيعًا عن طريق الاستراتيجيات الوطنية" ودراسة "الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين: كيف ينبغي تنظيم التقنيات الناشئة؟" وغيرها من الكتب والإصدارات الأخرى.

وأضاف أن المركز يعرض العديد من المواد والتقارير والخدمات الإلكترونية البحثية والعلمية من مرئيات وسمعيات على منصاته الرقمية المختلفة من مثل "بصمة معرفة" و"اقتصاد بلا تعقيد" و"إضاءة" و"أثير معرفة" وكذلك نوافذ إخبارية متخصصة من مثل النافذة الاقتصادية والنافذة العسكرية والنافذة التكنولوجية، التي تبقي المتتبع والمختص على إطلاع بآخر الأحداث والمستجدات أولا بأول.

من جهته، قال حسن عبيد الباحث في قطاع الدراسات الاستراتيجية والبحث العلمي في المركز، في تصريحات خاصة، " إن لدى المركز منصات عدة، منها منصة "مفكرو الإمارات"، وهو مشروع وطني انطلق في 2022 ويضم نخبة من المفكرين الإماراتيين من وزراء وأكاديميين وأصحاب الخبرة في المجالات المختلفة، على سبيل المثال، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور سلطان النيادي، وزير الشباب ورائد الفضاء الإماراتي، والأكاديمي الإماراتي البروفيسور عبدالخالق عبدالله، وغيرهم…

وأشار إلى أن المنصة الأخرى تتعلق بالمنتجات البحثية المتخصصة في قطاع الدراسات الاستراتيجية والبحث العلمي التي تقدم منتجات تحليلية آنية بسلاسة طرح وعمق في الفكرة من مثل منتج "قراءات" ومنتجات أخرى مثل "تقدير موقف" و"تقارير" و"دراسات دورية" و"الإنفوجرافيك".

ونوه إلى أن لدى المركز منصة "مديم" الإخبارية التي تطرح آخر الأحداث والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية بصورة واضحة وفي سلسلة نقاط مترابطة، مشيرا إلى أن كل المنصات متوفرة على الموقع الرسمي للمركز.

وبين الباحث حسن عبيد أن من أهداف المركز الرئيسية، تعزيز ثقافة الوعي لدى المجتمع في القضايا الاستراتيجية، ودعم متخذي القرار وراسمي السياسات على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وتعقد الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة".