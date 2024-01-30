شريف صالح: مصر حريصة على إقامة شراكات جديدة مع كافة المنظمات

أكد المشرف على اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) الدكتور شريف صالح حرص مصر على إقامة شراكات جديدة مع كافة المنظمات العربية والإسلامية والدولية.

وقال صالح - في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس، وذلك على هامش فعاليات منتدى الألكسو للأعمال والشراكة - "إن مصر دائما سباقة في جميع المحافل الدولية، وصاحبة ريادة لما لها من دور عظيم وتاريخ كبير مع كافة المنظمات"، مشيرا إلى أنه شرف بتكليفه بمنصب المشرف العام على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم.

المنتديات الخاصة بالتربية والثقافة والعلوم

وشدد على أنه سيعمل على استعادة اللجنة لدورها الريادي، وكذا المشاركة الفعالة في كافة المنتديات الخاصة بالتربية والثقافة والعلوم، منوها بأنه منذ توليه منصبه حرص على بناء علاقات قوية مع كافة الأمناء العموم، خاصة في منظمة الألكسو والايسيسكو.

وأعرب صالح عن تقديره لمبادرة المملكة العربية السعودية لإقامة منتدى الألكسو للأعمال والشراكات، موضحا أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة من أجل التحضير للمنتدى المقبل حتى تستعيد مصر دورها في اللجنة، مضيفا: "لدينا طموحات كبيرة في أن تشارك في المنتدى القادم شركات مصرية، سواء من القطاع العام أو الخاص، لنعمل داخل ناطقنا الإقليمي".

كما أكد أنه سيعمل على تمثيل مصر بشكل مشرف والنهوض بعمل اللجنة، خاصة مع الدعم الكبير من القيادة السياسية في مصر، مشيرا إلى ضرورة أن تتكاتف الدول العربية مع بعضها البعض للنهوض بمجالات التربية والثقافة والعلوم من أجل مستقبل أفضل للشعوب العربية.