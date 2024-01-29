جحود الأبناء.. مصرع شحص على يد نجله خلال مشادة بالدقهلية

لقى مسن مصرعه على يد نجله إثر قيامه بضربه بشومة على رأسه عقب مشادة نشبت بينهما لإصرار المتهم بيع قطعة أرض زراعية مملوكة لوالده، وذلك بعزبة الرغام التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة نبروه من المستشفى المركزي بوصول شخص يدعى حسين المرسي حسان ٦٣اعاما مزارع، مقيم بعزبة الرغام التابعة للمركز مصابًا بنزيف داخلي بالمخ وتوفي فور وصوله ادعاء تعد من نجله.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال أسرة المجني عليه اتهموا نجله ويدعى "حسان" 33 عاما بالتعدي على والده بالضرب على رأسه بشومة، بمساعدة شقيق زوجته، وذلك لخلافات مادية بين المجني عليه ونجله ورغبة الأخير في بيع قطعة أرض زراعية مملوكة للأب ولكنه رفض ذلك.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.