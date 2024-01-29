عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

80 % من ثمن الوحدة.. تفاصيل مبادرة مقترحة لتصدير العقار بالدولار

صدى البلد

كشف فتح الله فوزي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، تفاصيل المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

تصدير العقار المصري على طاولة وزارة الإسكان

هل العقار المعد للإيجار أخرج عليه زكاة المال؟ مجدي عاشور يجيب

 

 وقال فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم":" المبادرة تشبه مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج ".

 وتابع :" المبادرة تتحدث عن قيام المصري أو الأجنبي بشراء أي وحدة سكنية بالدولار كاش بعد الحصول على نسبة الخصم المعلنة ثم يحصل بعد 10 سنوات على 80 % من قيمة الوحدة  وبالتالي يقوم الفرد بشراء الوحدة بقيمة 20 % من ثمن الوحدة بعد 10 سنوات".

وفي سياق متصل أكد الدكتور وليد عباس، أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.

وأشار المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن هذا الاجتماع، يأتى تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين العقاريين، موضحاً أن الدكتور عاصم الجزار، وجه بعقد هذا الاجتماع، وعدم انتظار عودته من زيارته الحالية للصين، للإسراع بالتوصل إلى تصور مشترك بين الحكومة والمطورين العقاريين حول آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار المصري.

العقار تصدير العقار الدولار اخبار التوك شو عقار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

رئيس اتحاد اليد: منتخب مصر هدفه رسم البسمة على وجه الشعب.. فيديو

قدم الآن وظائف خالية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

تابع لإيران.. الخزانة الأمريكية تصنف بنك الهدى العراقي مؤسسة راعية لغسيل الأموال

أحمد موسى عن فرصة محمود حمادة: لو أنا مكانه كنت سجلت الهدف.. فيديو

شعبة الدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر خلال شهر..فيديو

بعد خروج المنتخب.. أحمد موسى يوجه طلبا عاجلا لـ وزير الشباب والرياضة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ