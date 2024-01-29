80 % من ثمن الوحدة.. تفاصيل مبادرة مقترحة لتصدير العقار بالدولار

كشف فتح الله فوزي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، تفاصيل المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

وقال فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم":" المبادرة تشبه مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج ".

وتابع :" المبادرة تتحدث عن قيام المصري أو الأجنبي بشراء أي وحدة سكنية بالدولار كاش بعد الحصول على نسبة الخصم المعلنة ثم يحصل بعد 10 سنوات على 80 % من قيمة الوحدة وبالتالي يقوم الفرد بشراء الوحدة بقيمة 20 % من ثمن الوحدة بعد 10 سنوات".

وفي سياق متصل أكد الدكتور وليد عباس، أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.

وأشار المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن هذا الاجتماع، يأتى تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين العقاريين، موضحاً أن الدكتور عاصم الجزار، وجه بعقد هذا الاجتماع، وعدم انتظار عودته من زيارته الحالية للصين، للإسراع بالتوصل إلى تصور مشترك بين الحكومة والمطورين العقاريين حول آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار المصري.