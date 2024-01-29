عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رياضة النواب توصي بتخصيص 2000 متر بروض الفرج لصالح مركز شباب الجمهورية الجديدة

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لهيئة الأوقاف المصرية بشأن تطبيق نظام الاستبدال  لصالح مركز شباب الجمهورية الجديدة  بمنطقة روض الفرج. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ،لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن استقطاع مساحة 2000م2 من أرض حديقة روض الفرج بنظام الاستبدال لصالح مركز شباب الجمهورية الجديدة بحي روض الفرج.

وأكد النائب محمد راضي  أن الأرض المقام عليها مركز شباب الجمهورية الجديدة (الحضري سابقًا) تحت ولاية وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى وجود قطعة أرض ولاية محافظة القاهرة ومخصصة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بمساحة 4646م2 وكذلك أرض حديقة روض الفرج ولاية وزارة الأوقاف بجوار مركز شباب الجمهورية الجديدة، وطالب سيادته بإبدال مساحة 2000 متر من أرض حديقة روض الفرج التابعة لوزارة الأوقاف بالأرض المخصصة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بذات المساحة وذلك بنظام الإبدال طبقًا للبروتوكول الموقع بين مجلس الوزراء وهيئة الأوقاف المصرية بشأن تعويض نظام الإبدال المقرر بهيئة الأوقاف المصرية.

 

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة بأنه لا مانع لدى الوزارة في حالة موافقة هيئة الاوقاف على استقطاع مساحة الأرض لصالح مركز شباب الجمهورية الجديدة.

 

كما أفاد المهندس  مجدي إبراهيم غنيم مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الاوقاف ردًا على موضوع طلب الإحاطة بأنه لا مانع لدى هيئة الأوقاف في هذا الشأن وسوف ننتهي من نظره في أقرب اجتماع لهيئة الأوقاف.  

 

كما أوصت اللجنة بوجود مخاطبة رسمية بما يفيد بتخصيص محافظة القاهرة قطعة أرض بمساحة 4646 م2 لصالح مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

 

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد، بشأن عدم إعادة هدم وبناء مركز شباب التبين الكائن بمنطقة مساكن التبين بحلوان.


وأفاد الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بأن مركز شباب التبين مقام على مساحة 5200م2 وعدد أعضائه 5042 عضوًا ويتكون من مبنى إداري وبه ملعب سباعي وآخر خماسي وحمام سباحة بنظام حق الانتفاع ونادي لتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا أن الوزارة قامت بدعم المركز في عام 2020 بعدد من الأدوات الرياضية لممارسة أنشطته الرياضية المختلفة، مشيرًا إلى أن المركز قد يحتاج إلى رفع كفاءته وليس هدمه مؤكدًا في السياق ذلته أنه لم يرد أي مخاطبات لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بشأن هدم وإعادة بناء مركز شباب التبين حتى تاريخه.

 

وبناء على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة بأية مخاطبات رسمية لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة تخص مركز شباب التبين وذلك حتى يتمكن من متابعة كل ما يخص المركز موضوع طلب .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي مصرع 2000 عنصر من حماس في خان يونس

الأرصاد: الخميس المقبل نسجل أقل درجة حرارة في الشتاء

كاب فيردي تقصي موريتانيا من أمم إفريقيا وتتأهل للدور ربع النهائي

الرئيس السيسي بؤكد لـ"جوتيريش" أهمية مواصلة تمويل الأونروا لتتمكن من أداء دورها

اشتر كيا سبورتاج 2017 "هاي لاين" بأفضل سعر للمستعمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ