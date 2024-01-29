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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كاب فيردي تقصي موريتانيا من أمم إفريقيا وتتأهل للدور ربع النهائي

صدى البلد

نجح منتخب كاب فيردي في إقصاء منتخب موريتانيا بعد الفوز عليه بهدف نظيف، والتأهل للدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، أبيدجان ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير القادم.

سجل هدف المباراة الوحيد ريان مينديز من ركلة جزاء في الدقيقة 88 عمر اللقاء.

أعلن الجهازان الفنيان لفريق الرأس الأخضر ضد موريتانيا "المرابطون" التشكيل الرسمي للمباراة بينهما، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، أبيدجان ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير القادم.

وجاء تشكيل منتخب الرأس الأخضر كالتالي:

حارس المرمى: فوزينيا.

خط الدفاع: ستيفين موريرا - لوجان كوستا - كارلوس لوبيز.

خط الوسط: باولو فيرنانديز - كيفين بينا - جاميرو مونتيرو - دوراتي.

خط الهجوم: ريان مينديز - بيبي - جوفان كابرال.

بينما جاء تشكيل منتخب موريتانيا كالتالي:

حراسة المرمى: نيازي باباكار.

خط الدفاع: دياو خاضيم - با لاميني - كيتا إبراهيما - الحسن حوبيب.

خط الوسط: عماري جاساما - بودا موحسني - سيدي بونا عمار.

خط الهجوم: حمية طنجي - أبو بكاري كويتا - سليمان أن.


وظهر منتخب موريتانيا لأول مرة في الأدوار الإقصائية لبطولة أمم أفريقيا بعدما نجح في إقصاء منتخب الجزائر والتأهل على حسابه من مرحلة المجموعات، ليصطدم بالرأس الأخضر، أحد أكبر مفاجآت الدور الأول بعد تصدره مجموعة قوية ضمت مصر وغانا وموزمبيق.

ونشر موقع "كاف" الرسمي تقريرًا عن المنتخبان اللذان حققا أكبر المفاجآت في البطولة حتى الآن، حيث ستكون المواجهة المباشرة، بينهما هي اعتراف رسمي بحصان أسود جديد في البطولة حيث يرغب كل من المنتخب العربي الملقب بـ"المرابطين" ومنتخب الرأس الأخضر الملقب بـ"أسماك القرش الزرقاء" في خوض مباراة قوية وفق التطلعات.

وبدأ منتخب الرأس الأخضر البطولة بشكل مميز بعدما حقق الفوز على غانا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يكتسح موزمبيق بثلاثية نظيفة، واختتم دور المجموعات بتعادل قاتل مع منتخب مصر بهدفين لمثلهما.

ويأمل المدرب بيدرو بريتو أن يواصل لاعبو الرأس الأخضر تألقهم وخاصة الجناح تياجو مانويل بيبي لاعب رايو فايكانو الإسباني، المهاجم جاري رودريجيش لاعب أنقرة غوجو التركي.


في المقابل، سعى المدرب أمير عبدو الذي قاد موريتانيا لفوزها الأول على الإطلاق، في ثالث مشاركاتها بالبطولة، والذى أطاح بالجزائر، لمواصلة المفاجأة وإخراج "القروش الزرقاء"، معولا على تألق حارس "المرابطون" بابكر نياس ومدافعه الصلب الهداف محمد ديلاهي يالي، لمواصلة حلمه.

وتعد هذه هي المواجهة الثالثة التى تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً فى مباراتين قبل ذلك، تمكن المنتخب الموريتاني من تحقيق الفوز فى مباراة واحدة، فيما حسم التعادل اللقاء الآخر بينهما، ونجح لاعبو المنتخب الموريتاني من تسجيل هدفين فى مرمى منتخب الرأس الأخضر، فيما تلقت شباكهم هدفاً واحداً.

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