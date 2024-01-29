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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي مصرع 2000 عنصر من حماس في خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية تمكنت من تفكيك لواءين لحركة حماس في منطقة خان يونس، وتم القضاء على نحو 2000 عنصر من المقاومة الفلسطينية.

وأضاف هاجاري في مؤتمر صحفي، أن القوات الإسرائيلية تقاتل فوق الأرض وتحتها، وتم اعتقال نحو 300 عنصر من المقاومة الفلسطينية وهم يقدمون معلومات مهمة.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الى أن خان يونس تشكل عاصمة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية تمكنت من تفكيك أطر عسكرية لـ حماس وقتل أكثر من 2000 من عناصرها.

وأضاف هاجاري أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على مواقع ومعاقل حماس في خان يونس.

وأوضح أن هناك 100 ألف مواطن فلسطيني نزحوا من غرب خان يونس إلى المناطق الآمنة.

وفي وقت سابق، زعم مسئولون أمنيون في إسرائيل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتمكن من استكمال السيطرة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في الأيام المقبلة.

وقال المسئولون بحسب القناة الـ12 العبرية: بعد تطويق خان يونس الأسبوع الماضي، فإن استكمال عملية الاستيلاء مسألة أيام قليلة".

يأتي ذلك بعد تقرير نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، يقدر أن حوالي 80٪ من الأنفاق داخل غزة لا تزال تعمل في خدمة حركة حماس.

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