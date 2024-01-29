جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قصف جنوب لبنان، بعد دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأشار جيش الاحتلال إلى تنفيذ موجة أخرى من الغارات الجوية في جنوب لبنان، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح جيش الاحتلال أن عددًا من الصواريخ عبرت إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وأن قوات الجيش الإسرائيلي ضربت مصادر النيران بالإضافة إلى أهداف أخرى.

كما دمر الجيش الإسرائيلي عددًا من مواقع البنية التحتية التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى نقطة مراقبة في جنوب البلاد.