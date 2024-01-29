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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد الأمين: حزنت على خروج مصر من أمم إفريقيا..ويجب النظر لقطاعات الناشئين

كرة اليد
كرة اليد

أكد محمد الأمين،  رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن مجالس الاتحاد المصري لكرة اليد تأتي لتبني وليس للهدم، لافتا إلى أن الشعب المصري يستحق التخطيط والعمل الجماعي في قطاع كرة اليد، وفق منظومة متكاملة من أولياء أمور وأندية ولاعبين وحكام وجمهور؛ للوصول إلى الهدف المطلوب ورسم البسمة على وجه الشعب المصري.

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وتابع “الأمين”، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" على "صدى البلد"، "كنا نستعد لأولمبياد باريس خلال مباريات أمم إفريقيا، ولاعبي المنتخب كانت على قدر المسئولية بالبطولة، منوها أن الفترة المقبلة سيعقد معسكرا في فرنسا، مع استدعاء بعض المنتخبات مثل الدنمارك والسويد للعب مباريات ثنائية ضدهم.

واستكمل رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قائلا: الرئيس السيسي واهتمامه بكرة اليد أمر عظيم ونفتخر بدعمه المستمر للاعبين"، معلقا: “نعيش حالة كبيرة من حب الوطن والامتنان له، والمقبل أفضل، ونقول إن كل رياضي في مصر عليه تجنب المصالح الخاصة والاهتمام بمصلحة مصر فقط”.

وتابع محمد الأمين: “حزنت على خروج مصر من أمم إفريقيا بكوت ديفوار وعشنا لحظات عصيبة، وأتمنى من الاتحاد وضع اللاعبين في موضعها الصحيح”، موجها نصيحة للاتحاد المصري لكرة القدم: “يجب الاهتمام بكل الفئات العمرية للمنتخب والنظر لقطاعات الناشئين”.
 

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