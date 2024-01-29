تطور مذهل.. الصين تستنسخ أول أبقار في العالم من هذه السلالات

أعلنت الصين عن نجاحها في استنساخ أول بقرة في العالم تقريبًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن البقرة الأولى في العالم التي تم استنساخها هي من نوعي “تشانجمو” و"أبيجياتسا".

ويعد النوعان من سلالتين مهددتين بالانقراض تعيشان في منطقة شيتسانج ذاتية الحكم بجنوب غرب الصين.

جاء ذلك وفق إعلان من مجموعة علماء صينيين اليوم الاثنين.

وبحسب ما ذكرت التقارير الإخبارية ، فهناك أربعة عجول ذكور وُلدت مؤخراً من كل سلالة في محافظة يونيانج ببلدية تشونتشينج بجنوب غرب الصين.

ويعد هذا التطور الكبير أول استنساخ ناجح في العالم للأبقار من منطقة شيتسانج.