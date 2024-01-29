روسيا وبيلاروسيا توقعان مذكرة تعاون في مجال الطاقة النووية

وقعت روسيا وبيلا روسيا، اليوم الاثنين مذكرة تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

أفاد موقع "روسيا اليوم" بأنه تم التوقيع على وثيقة في سانت بطرسبرج بشأن تعميق التعاون الاستراتيجي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بين الحكومتين الروسية والبيلاروسية.

ووقع المذكرة رئيس اللجنة الحكومية للعلوم والتكنولوجيا في بيلاروسيا سيرجي شليتشكوف والمدير العام لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف.

وبالإضافة إلى ذلك، وقع الزعيمان الروسي والبيلاروسي فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو مرسومًا بشأن التطوير العلمي والتكنولوجي للدولة الاتحادية حتى عام 2035.

كما وقعوا مرسوما بشأن تنفيذ سياسة صناعية موحدة.