صحيفة تعلن اسقاط أمريكا لمسيرات بالأردن

قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه تم إسقاط مسيرتين أخريين هاجمتا مواقع قريبة من القاعدة الأمريكية في الأردن.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الأمريكي خطط لضرب مستشارين عسكريين إيرانيين بالعراق وسوريا في حال مقتل أفراد من قواته.

يأتي ذلك فيما اعتبر البنتاجون ان المليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات المتواصلة على قواته.

وذكر البنتاجون أنه يقيم كيف تمكنت المسيرة من اختراق الإجراءات الأمنية لقاعدته في شمال شرق الأردن.

ولفت إلى ارتفاع عدد العسكريين الأمريكيين المصابين في الهجوم بطائرة مسيرة في الأردن إلى أكثر من 40 علاوة على مقتل 3 في بادئ الهجوم.

