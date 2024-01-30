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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إجراء يضبط سوق السجائر في مصر.. رئيس شعبة الدخان يكشف التفاصيل

السجائر
السجائر

أكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن  سوق السجائر في مصر شهد عشوائية خلال الأسابيع الماضية بسبب التجار .

 

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وقال إبراهيم الإمبابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :"  رئيس جهاز حماية المستهلك اجتمع مع صناع السجائر في مصر من أجل ضبط الأسواق والعمل على حل أزمة السجائر في مصر ".

 

 وأضاف إبراهيم الإمبابي:"  رئيس جهاز حماية المستهلك طالب صناع السجائر في مصر بإرسال كشوفات بأسماء وعنواين التجار وخريطة بيع السجائر للتجار والموزعين في السوق المصري".

 

وتابع إبراهيم الإمبابي:" إجراء حماية المستهلك سوف يسهم في ضبط الأسواق وإنهاء ازمة أسعار السجائر ويمنع جشع التجار والتلاعب في الأسعار وحجب السجائر ".

 

يذكر أن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، قرر إلزام جميع الشركات العاملة في قطاع السجائر بإرسال كشف مفصل الي الجهاز يوضح فيه اسم التاجر سواء جمله أو موزع أو حتي كشك موضحا به الاسم والعنوان حتي يقوم الجهاز بمتابعه كل تاجر أو متعهد واحكام الرقابة ومن يثبت للجهاز أنه تلاعب أو حجب البضاعة عن السوق سوف يتم شطبه من الشركات العاملة.

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