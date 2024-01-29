عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخطت المليون.. أمم آسيا 2023 تحطم رقما قياسيا صعبا

صدى البلد

حطمت بطولة كأس آسيا قطر 2023 ،الرقم القياسي لعدد الحضور الجماهيري بنسخة واحدة.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة، مساء اليوم الإثنين، أن الحضور الجماهيري وصل إلى 1,068,587 مشجع، بعد مباراة مرحلة خروج المغلوب بين قطر وفلسطين.

كما حطمت البطولة أيضًا الأرقام القياسية للمشاركة الرقمية، لتصبح واحدة من أكثر المواضيع شيوعًا بين المشجعين عبر الإنترنت.

وخلال دور المجموعات وحده، حصدت حسابات اللجنة المنظمة المحلية للبطولة على وسائل التواصل الاجتماعي 689 مليون ظهور و5 ملايين مشاركة و208 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو، وهو أعلى مستوى من التفاعل تحققه بطولة كأس آسيا على الإطلاق.

وقال جاسم الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا، إن الحضور الجماهيري القياسي هو شهادة على قدرة قطر على استضافة أحداث رياضية عالمية مرة أخرى.

وتابع: "يسعدنا أن نحقق الأرقام القياسية في وقت مبكر من البطولة، ومع بقاء 11 مباراة متبقية، فإن الأفضل لم يأت بعد، حيث قدمت العديد من الفرق عروضًا استثنائية".

يذكر أن بطولة آسيا متواصلة حالياً بملاعب قطر وتختتم منافساتها في العاشر من فبراير المقبل.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

موضوعات متعلقة

السنغال تضرب كوت ديفوار بهدف نظيف بالشوط الأول بأمم إفريقيا

ميسي وسواريز.. حفلة أهداف في قمة الهلال السعودي وانتر ميامي الأمريكي

قرار عاجل من الأهلي بشأن صلاح محسن

كاب فيردي تقصي موريتانيا من أمم إفريقيا وتتأهل للدور ربع النهائي

شاهد| رئيس نادي الزمالك يؤدي واجب العزاء في العامري فاروق

نجوم الأهلي والزمالك في عزاء العامري فاروق| شاهد

قطر تعبر فلسطين بشق الأنفس وتتأهل لربع نهائي أمم آسيا

النائب محمد أبو العينين يؤدي واجب العزاء في العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق

ترشيحاتنا

حقيقة إطلاق نار بين الشرطة وتجار الذهب بطريق إسكندرية.. مصدر أمني يوضح

حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في شهر رجب.. دار الإفتاء ترد

متى 27 رجب 2024؟.. يبدأ من الأربعاء ودعاؤه مستجاب حتى مغرب الخميس

بلينكن يشيد بصفقة التبادل للأسرى ويرمي الكرة في ملعب حماس

أول تعليق من وزير الشباب والرياضة على خروج منتخب مصر|خاص

تخطى 30 مليون دولار.. قصة "مخطوطة ليستر" أغلى كتاب في العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون قصد.. نهاية مأساوية لشخص قفز من برج سكني في تايلاند

شاهد.. رسالة مضحكة لراكب نسي جهاز iPad على متن طائرة

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ