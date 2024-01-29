تخطت المليون.. أمم آسيا 2023 تحطم رقما قياسيا صعبا

حطمت بطولة كأس آسيا قطر 2023 ،الرقم القياسي لعدد الحضور الجماهيري بنسخة واحدة.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة، مساء اليوم الإثنين، أن الحضور الجماهيري وصل إلى 1,068,587 مشجع، بعد مباراة مرحلة خروج المغلوب بين قطر وفلسطين.

كما حطمت البطولة أيضًا الأرقام القياسية للمشاركة الرقمية، لتصبح واحدة من أكثر المواضيع شيوعًا بين المشجعين عبر الإنترنت.

وخلال دور المجموعات وحده، حصدت حسابات اللجنة المنظمة المحلية للبطولة على وسائل التواصل الاجتماعي 689 مليون ظهور و5 ملايين مشاركة و208 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو، وهو أعلى مستوى من التفاعل تحققه بطولة كأس آسيا على الإطلاق.

وقال جاسم الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا، إن الحضور الجماهيري القياسي هو شهادة على قدرة قطر على استضافة أحداث رياضية عالمية مرة أخرى.

وتابع: "يسعدنا أن نحقق الأرقام القياسية في وقت مبكر من البطولة، ومع بقاء 11 مباراة متبقية، فإن الأفضل لم يأت بعد، حيث قدمت العديد من الفرق عروضًا استثنائية".

يذكر أن بطولة آسيا متواصلة حالياً بملاعب قطر وتختتم منافساتها في العاشر من فبراير المقبل.

