أخبار الفن.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة.. وممثلة معروفة تهاجم زوجها

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن أحمد سعد وحسين ابو الحجاج:

علم “صدى البلد”، أن الفنان أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة مع فنانة شابة شهيرة، ولكنه لا يرغب في إعلان أي تفاصيل حاليا، حيث يفكر جديا في الزواج منها.

أكد الفنان حسين أبو حجاج أنه يشارك في الجزء ال8 من مسلسل الكبير أوي ، رغم قرار اعتزاله الفن.

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة مستجدات الحالة الصحية لزميلتها الإعلامية سهير جودة، بعد تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية دقيقة في القولون.

قرر صناع فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” تأجيل عرض الفيلم بعد أن كان مقررا له فى منتصف العام إلا أنه تراجعت الشركة المنتجة عن عرضه.

هاجمت الفنانة عايدة غنيم، طليقها مؤكدة أنها من تتكفل بعلاج طفلها بالكامل، ومنذ انفصالها لم يدفع طليقها أي نفقة لطفلها ولم يسهم في علاجه.