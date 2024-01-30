أخبار الفن.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة.. وممثلة معروفة تهاجم زوجها

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن أحمد سعد وحسين ابو الحجاج:
مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة
علم “صدى البلد”، أن الفنان أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة مع فنانة شابة شهيرة، ولكنه لا يرغب في إعلان أي تفاصيل حاليا، حيث يفكر جديا في الزواج منها.
رغم اعتزاله الفن .. حسين أبو حجاج يشارك في الكبير أوي
أكد الفنان حسين أبو حجاج أنه يشارك في الجزء ال8 من مسلسل الكبير أوي ، رغم قرار اعتزاله الفن.
بسبب الضغوط.. إعلامية شهيرة تجري جراحة دقيقة في القولون
كشفت الإعلامية مفيدة شيحة مستجدات الحالة الصحية لزميلتها الإعلامية سهير جودة، بعد تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية دقيقة في القولون.
بسبب أزمة محمد سلام.. تأجيل عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"
قرر صناع فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” تأجيل عرض الفيلم بعد أن كان مقررا له فى منتصف العام إلا أنه تراجعت الشركة المنتجة عن عرضه.
فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه
هاجمت الفنانة عايدة غنيم، طليقها مؤكدة أنها من تتكفل بعلاج طفلها بالكامل، ومنذ انفصالها لم يدفع طليقها أي نفقة لطفلها ولم يسهم في علاجه.